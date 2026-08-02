Un video de Tuli Acosta bailando una canción sobre una persona que vuelve a comunicarse con su expareja fue interpretado como una provocación hacia La Joaqui. La publicación apareció después de la ruptura con Luck Ra y reavivó las sospechas que habían colocado a la influencer como supuesta tercera en discordia.

La polémica había comenzado cuando Pepe Ochoa contó en LAM que el nombre de la bailarina apareció vinculado con la separación. A partir de esa versión, las redes construyeron diferentes teorías sobre un supuesto acercamiento con el cantante cordobés, aunque ninguno de los involucrados confirmó que existiera una relación paralela.

Tanto Tuli Acosta como Luck Ra desmintieron categóricamente esa posibilidad. El músico negó que hubiera otra persona involucrada en el final del noviazgo, mientras la creadora de contenidos rechazó cualquier participación sentimental. Pese a esas respuestas, su nombre continuó apareciendo en los comentarios sobre la ruptura.

La Joaqui también intervino para defenderla y pidió públicamente que dejaran de involucrar a personas ajenas. Durante su participación en PLP, por Luzu TV, sostuvo que no existían terceros y explicó que el vínculo se había terminado por problemas internos de la pareja. Incluso les rogó a sus seguidores que no buscaran responsables externos.

En ese contexto, Tuli Acosta publicó un nuevo baile con una canción de Sammer & Came Beats cuya letra habla de llamar nuevamente a una persona del pasado, pedir disculpas y recordar la intimidad compartida. Aunque el video no mencionó a Luck Ra ni a La Joaqui, numerosos usuarios consideraron inoportunos tanto la elección musical como el momento de difusión.

Las críticas apuntaron principalmente a que la cantante de RKT la había defendido en cada entrevista. Algunos perfiles acusaron a la bailarina de actuar con malicia, mientras otros le reclamaron que evitara realizar gestos o publicaciones que pudieran alimentar interpretaciones durante los días posteriores a la separación.

El contenido volvió a colocar a Tuli en medio del conflicto, pero no demuestra que haya tenido alguna participación en la ruptura. Hasta ahora, las únicas declaraciones públicas de los protagonistas coinciden en que no existió una tercera persona. Sin embargo, el silencio posterior de la influencer y la ambigüedad del video alcanzaron para que las sospechas regresaran y la tensión con La Joaqui se instalara nuevamente en las redes.