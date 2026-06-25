El ingreso del Turco García a Gran Hermano Generación Dorada ya había dejado una sensación extraña dentro de la casa. Mariela Prieto esperaba un reencuentro emotivo durante el Congelados, pero el exfutbolista se mostró distante, le marcó cosas que no le habían gustado y evitó decirle una frase que ella esperaba escuchar.

Ese momento todavía seguía dando vueltas cuando afuera apareció una nueva polémica. En las últimas horas, comenzaron a circular fotos y versiones que vinculan al Turco García con Melisa Anzoátegui, expareja de Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, mientras Mariela continúa aislada dentro del reality.

¿El nuevo amor del Turco García?

La situación tomó fuerza porque el paso del exfutbolista por la casa no fue precisamente cálido. Durante su visita, se mostró incómodo por algunos bailes de Mariela con otros participantes, le hizo comentarios sobre sus actitudes dentro del juego y luego ella reconoció que lo había notado enojado y celoso.

En ese contexto, las imágenes de Melisa Anzoátegui quedaron bajo la lupa. Según trascendió, la mujer y el Turco García se estarían frecuentando desde mayo, luego de coincidir en un boliche. Además, también se habló de posibles cenas en restaurantes de Palermo y de un vínculo que habría crecido mientras Mariela seguía dentro de Gran Hermano.

¿El nuevo amor del Turco García?

Melisa Anzoátegui ya había tenido exposición mediática por su relación con la Hiena Barrios. En aquel momento, al hablar de un distanciamiento dentro de ese vínculo, había explicado: "Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo".

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el centro de una historia mediática, pero ligado al Turco García. La versión resulta todavía más fuerte porque Mariela Prieto no tiene acceso a lo que ocurre afuera y, dentro de la casa, ya venía preocupada por cómo podían interpretarse sus vínculos con otros hombres.

¿El nuevo amor del Turco García?

Así, lo que empezó como una visita incómoda en Gran Hermano Generación Dorada terminó derivando en una polémica mucho mayor. Mientras Mariela sigue jugando sin saber todo lo que se comenta afuera, el Turco García quedó en el centro de una versión que promete traer consecuencias cuando ella salga de la casa.