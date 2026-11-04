El Bolsón ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más convocantes de la Patagonia. El Municipio confirmó los artistas principales de la 49ª Fiesta Nacional del Lúpulo, que se desarrollará entre el 18 y el 21 de febrero de 2027 con entrada libre y gratuita.

La programación combinará figuras de distintos géneros musicales y buscará repetir la masiva convocatoria que cada año atrae a visitantes de toda la región y de distintos puntos del país. La apertura del festival, el jueves 18 de febrero, tendrá como protagonistas a Los Charros de Lumaco, mientras que el viernes 19 será el turno de Los Caligaris, una de las bandas más convocantes del país.

La tercera noche contará con la presentación de Ulises Bueno, referente del cuarteto cordobés, y el cierre del domingo 21 estará a cargo de Abel Pintos, uno de los artistas más populares de la música argentina.

La confirmación de la grilla genera expectativa entre vecinos, comerciantes y operadores turísticos, ya que la celebración suele convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica de la Comarca Andina durante el verano.

Abel Pintos será el encargado de cerrar la 49ª Fiesta Nacional del Lúpulo el domingo 21 de febrero de 2027

Los artistas locales también tendrán protagonismo

Desde la organización destacaron que las bandas y músicos de la región volverán a ocupar un lugar central dentro de la programación. La participación de artistas locales forma parte de una tradición histórica de la fiesta y representa una oportunidad para mostrar la producción cultural de la Comarca ante miles de asistentes.

La Fiesta Nacional del Lúpulo es uno de los eventos más representativos de El Bolsón y cada edición reúne propuestas musicales, gastronómicas, cerveceras y productivas vinculadas a la identidad de la ciudad. Con la confirmación de los números centrales, comenzó oficialmente la organización de una nueva edición que buscará consolidar a El Bolsón como uno de los principales destinos turísticos y culturales del verano patagónico.