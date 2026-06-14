Horas antes del accidente aéreo que le costó la vida en Río de Janeiro, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, apareció en una fotografía compartida por el productor y director audiovisual argentino Lucas Vignale, una de las otras víctimas fatales de la tragedia.

La imagen fue publicada en redes sociales y muestra a Gaspi sentado sobre una reposera, vestido con traje y con el mar de fondo. La fotografía se transformó rápidamente en una de las últimas postales conocidas del creador de contenido antes del fatal desenlace.

Gaspi viajaba junto a Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y otros ocupantes en una de las aeronaves que protagonizaron la colisión ocurrida durante la mañana de este domingo en el barrio carioca de Recreio dos Bandeirantes. El accidente dejó seis víctimas fatales y es investigado por las autoridades brasileñas.

Según los primeros reportes, los helicópteros chocaron en pleno vuelo cerca de las 9 de la mañana. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un predio utilizado para el almacenamiento de vehículos eléctricos y se incendió, provocando una serie de explosiones y una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Entre las víctimas confirmadas se encuentran Gaspi, Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree, el piloto Alexandre Souza, el productor brasileño Lucas Brito Chaves y Charles Marsillac, piloto de la segunda aeronave.

La muerte de Gaspi generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos de los videos más populares del influencer argentino, que se había convertido en una de las figuras más reconocidas del ecosistema digital del país.

Las causas que provocaron la colisión aérea todavía son materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas de Brasil.