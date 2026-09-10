MasterChef Celebrity 2026 comenzó a tomar forma y ya tiene completamente definido el grupo que ingresará a las cocinas. Después de revelar los nombres de manera escalonada, Telefe confirmó a los 24 famosos que competirán en una temporada atravesada por perfiles muy diferentes.

Wanda Nara volverá a ponerse al frente del reality gastronómico luego de su experiencia en las ediciones anteriores. El jurado también quedó establecido: Damián Betular y Germán Martitegui continuarán evaluando las preparaciones, mientras que Maru Botana se incorporará como la tercera especialista del programa.

El mundo de la música aportará algunos de los participantes que mayor expectativa generan. Luck Ra y L-Gante deberán abandonar los escenarios para enfrentarse a las devoluciones de los chefs. A ellos se sumarán Alejandro Lerner y Hernán Coronel, líder del grupo de cumbia villera Mala Fama.

La televisión tendrá una presencia especialmente numerosa dentro de MasterChef Celebrity. Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Edith Hermida y Marta Fort aceptaron el desafío de competir. La nómina también incluye a Julieta Nair Calvo, quien regresará a la pantalla mientras continúa con su actividad teatral.

Desde el humor y la actuación llegarán Grego Rossello, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Diego Ramos y Campi. La combinación reúne a figuras con recorridos muy distintos, desde artistas con una extensa trayectoria televisiva hasta personalidades que construyeron gran parte de su popularidad en las redes sociales.

El periodismo y el deporte completarán buena parte del casting. Los confirmados son Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Luciana Geuna, Paula Trapani, Elizabeth Vernaci y Pablo Giralt. Sus incorporaciones prometen trasladar a la competencia cruces entre el análisis político, la información deportiva, la radio y el entretenimiento.

Con estos nombres, MasterChef Celebrity mantendrá la cifra de 24 concursantes utilizada durante la temporada de 2025. La producción espera que finalice Gran Hermano Generación Dorada para avanzar con las grabaciones y liberar el espacio necesario en la programación de Telefe.

La confirmación terminó con semanas de rumores y dejó planteada una competencia sin un favorito evidente. Entre músicos, actores, conductores, humoristas, periodistas y deportistas, MasterChef Celebrity 2026 apostará por una convivencia cargada de contrastes, mientras Wanda Nara y el renovado jurado se preparan para poner a prueba a todos.