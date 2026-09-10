Popstars atraviesa su tercera semana al aire en medio de un clima cada vez más agitado. A los cuestionamientos sobre el funcionamiento del ciclo se sumaron las renuncias de Martín Cirio y Valen Rizzuti, mientras nuevas versiones colocaron a Ángela Torres en el centro de la polémica.

El tema fue abordado en LAM, donde Pepe Ochoa aseguró haber recibido información desde el interior del programa. “Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres”, afirmó el panelista. Después explicó el origen de sus datos: “Hoy sonó mi teléfono y me llamó más de una persona sobre este tema, y una es una persona que está ahí siendo parte de todo esto”.

Según el relato presentado en el ciclo de América TV, el principal conflicto tendría que ver con la manera en que la actriz se vincula con sus compañeros. “Me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones”, reveló Ochoa.

Las supuestas diferencias también alcanzarían a las tareas adicionales que debe realizar el jurado. “El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas. De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos”, detalló.

La cantidad de nombres involucrados provocó una irónica reacción de Ángel de Brito. “Cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas”, lanzó el conductor ante la sucesión de conflictos. Sin retroceder en su información, el panelista le contestó: “Yo te lo nombro, vos dirás”.

Sin embargo, Fefe Bongiorno realizó una aclaración destinada a separar la salida de Rizzuti de las acusaciones contra Ángela Torres. “Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró”, sostuvo acerca de las condiciones planteadas antes de incorporarse al proyecto.

Ochoa añadió que la renuncia habría estado vinculada con modificaciones en el acuerdo laboral. “Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en Olga”, explicó, descartando que su ausencia fuera una decisión repentina.

Aunque las denuncias por las presuntas actitudes de Ángela Torres coincidieron con las renuncias de Martín Cirio y Valen Rizzuti, no se confirmó que ella haya provocado esas salidas. Por el momento, Popstars enfrenta dos conflictos simultáneos: las versiones sobre el comportamiento de su jurado y los desacuerdos laborales que ya dejaron al programa sin dos de sus integrantes.