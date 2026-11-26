La movida de El Trece para dar un anuncio histórico comenzó el pasado miércoles 25 de noviembre. Desde La mañana de Moria, pasando por El Zorro y hasta Darío Barassi, decidieron utilizar lentes de sol vaticinando que el canal comenzaba a transmitir en 4K. La confirmación llegó el jueves 26, cuando Moria Casán explicó qué tenían que ver los lentes oscuros con la calidad de la imagen que la señal estrenaba ese día.

“A partir de hoy, el sol de El Trece brilla más fuerte porque empieza a trasmitir en 4K”, anunció la conductora. La frase tenía la clave de lo que se había visto el día anterior. Los anteojos que llevaban los integrantes de distintos programas aludían al sol que identifica al canal, aunque durante el miércoles la consigna apareció en pantalla sin esa explicación.

El detalle más curioso había quedado en El Zorro. Para sumar la serie a la campaña, el canal utilizó inteligencia artificial y les agregó los anteojos a sus personajes. Así, el mismo accesorio que los conductores podían ponerse antes de salir al aire apareció también en escenas que ya estaban grabadas. Lo que Moria Casán reveló el jueves les dio un sentido común a esas dos imágenes.

Qué cambia con la llegada del 4K a El Trece

Detrás del anuncio hubo un trabajo que involucró tanto al personal técnico como a quienes preparan cada estudio antes de una emisión. Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear, explicó que la puesta en marcha de las transmisiones en 4K demandó una inversión importante en equipamiento. Parte de esa inversión también se destinó a capacitar al personal para trabajar con la nueva definición.

“Una imagen que tiene cuatro veces más definición que la actual implica adaptar muchas áreas: maquillaje, escenografía, iluminación y demás”, precisó Bayo. Los ejemplos que eligió el gerente dan una idea de cuánto abarca el cambio en un programa de estudio. La cámara muestra con mayor detalle tanto el rostro de quien conduce como el decorado que tiene detrás y la manera en que ambos están iluminados.

Con el anuncio de Moria Casán quedó clara también la elección de los tiempos de la campaña. El miércoles, la novedad de El Trece todavía estaba en esos lentes que aparecían de un programa a otro. Desde el jueves, según confirmó la conductora, el cambio ya se podía apreciar en la definición de la propia transmisión.