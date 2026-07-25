Mientras Wanda Nara y Maxi López viajaban de urgencia desde Nueva York hacia Milán tras el robo que sufrió la casa familiar, Valentino López permanecía completamente alejado del conflicto. El adolescente decidió disfrutar de sus vacaciones en la costa de España junto a un grupo de amigos, entre ellos Bastian Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, compartiendo en redes sociales una serie de imágenes que reflejaron un verano sin preocupaciones.

Las publicaciones mostraron a los jóvenes recorriendo distintos puntos de la costa mediterránea. En una de las primeras fotografías se los vio caminando por una calle española durante la tarde, relajados y vestidos con ropa informal, en una escena típica de cualquier grupo de adolescentes disfrutando de las vacaciones lejos de las obligaciones.

Además de las imágenes grupales, Valentino López también apareció en algunas postales individuales. En una selfie lució una camisa clara y una gorra beige que cubría parte de su rostro, mientras que en otra caminó por una zona portuaria vestido con una camisa marrón, bermudas blancas y zapatillas de trekking, concentrado en su teléfono celular y con el paisaje marítimo de fondo.

Así son las vacaciones con amigos de Valentino López

El grupo también posó para una fotografía al atardecer, con las palmeras y el puerto detrás. La imagen mostró a los seis amigos compartiendo un momento de distensión, dejando en evidencia que el viaje estuvo enfocado en el descanso y en disfrutar del verano europeo, muy lejos de la exposición mediática que rodea habitualmente a sus familias.

Gran parte del álbum estuvo dedicada a las actividades en el mar. Una de las postales exhibió una lancha navegando sobre aguas cristalinas, con acantilados de fondo y la bandera española flameando. El entorno confirmó que los adolescentes eligieron uno de los destinos más buscados del Mediterráneo para pasar sus días de descanso.

Así son las vacaciones con amigos de Valentino López

Entre las imágenes más comentadas apareció una en la que Valentino López y Bastian Demichelis se mostraron a bordo de una embarcación, sin remera y compartiendo una picada improvisada. Ambos sonrieron a la cámara con total naturalidad, reflejando el clima relajado que marcó toda la escapada. Otra fotografía mostró a integrantes del grupo descansando sobre tablas de paddle surf, flotando en aguas color esmeralda frente a una costa repleta de embarcaciones.

El viaje también tuvo espacio para la gastronomía, con una imagen de un plato de pasta con langostinos compartida desde un restaurante frente al mar. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fueron los mensajes que recibió la publicación. En medio de la situación que atraviesa en Italia, Wanda Nara le dedicó unas palabras a su hijo: "Los amo, disfruten". También Nora Colosimo, abuela materna del joven, dejó un cariñoso "Te amo" en los comentarios. Por el momento, no trascendió si Valentino López continuará sus vacaciones con sus amigos o si en los próximos días viajará para reencontrarse con Maxi López o con Wanda Nara.

Así son las vacaciones con amigos de Valentino López