Las declaraciones de Samuel L. Jackson sobre Argentina continúan generando repercusiones y, esta vez, quien salió al cruce fue Diego Peretti. El reconocido actor argentino no ocultó su malestar por los comentarios del estadounidense sobre el supuesto racismo en el país y respondió con un fuerte descargo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios.

La controversia comenzó luego de que Samuel L. Jackson compartiera una publicación en sus redes sociales en la que cuestionaba la situación de las comunidades afrodescendientes en Argentina. Además, el actor puso el foco en la presencia de hinchas negros alentando a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, lo que abrió un intenso debate internacional sobre la historia y la realidad social del país.

Consultado sobre esa situación, Diego Peretti fue tajante y no ocultó su indignación. "Es de una ignorancia supina", afirmó al referirse a los dichos de la estrella de Hollywood. Incluso, su respuesta fue aún más directa al cuestionar el nivel de conocimiento de Jackson sobre la realidad argentina, dejando en claro que considera que habló desde el desconocimiento.

Para Diego Peretti, reducir la historia de Argentina únicamente a una discusión sobre racismo implica dejar de lado numerosos factores históricos, sociales y culturales. El actor sostuvo que el país tiene una identidad compleja y que no puede analizarse con una mirada simplificada ni basada únicamente en percepciones externas.

En ese contexto, también aprovechó para cuestionar la forma en que algunos países europeos suelen opinar sobre la realidad argentina. "Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio más espeso, nosotros somos más impulsivos. Los ingleses, los españoles nos juzgan desde un lugar que ellos creen que es racional, pero son re pasionales, porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas", expresó.

Las palabras de Samuel L. Jackson provocaron una fuerte reacción entre miles de usuarios argentinos, que salieron a responder en redes sociales con posturas divididas. Mientras algunos respaldaron sus cuestionamientos, otros defendieron la historia y la diversidad cultural del país, alimentando una discusión que trascendió el ámbito del espectáculo.

Diego Peretti cruzó a Samuel Jackson

Por su parte, la intervención de Diego Peretti sumó una voz de peso dentro del ambiente artístico argentino y volvió a poner el foco sobre cómo Argentina es percibida en el exterior. Sus declaraciones también reavivaron el intercambio sobre los estereotipos que suelen instalarse cuando se analiza la realidad latinoamericana desde otras partes del mundo.

Con este nuevo cruce, la polémica entre Samuel L. Jackson y Diego Peretti sigue creciendo y mantiene abierto un debate que excede a ambos protagonistas. La discusión sobre el racismo, la identidad nacional y la mirada internacional sobre Argentina promete seguir generando repercusiones en los próximos días.