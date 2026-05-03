La separación de Valentino López y Carola Sánchez Aloe dejó una pregunta que no pasaba solo por el final del noviazgo. Después de casi dos años de relación, la joven contó cómo fue convivir con el entorno familiar del futbolista y sorprendió al hablar de Wanda Nara desde un lugar muy afectuoso.

El vínculo entre ambos había crecido con bastante exposición en redes, donde se mostraban juntos y compartían parte de su vida cotidiana. Sin embargo, tras la ruptura, Carola Sánchez eligió mirar hacia atrás sin cargar el relato de reproches y se detuvo especialmente en el trato que recibió de la conductora.

Durante una charla con el influencer Facundo Steyn, la ex de Valentino López fue directa al describir cómo se sintió con Wanda Nara. “Wanda es un amor de suegra, de madre, todo. Es una genia”, aseguró, dejando en claro que la experiencia familiar tuvo un costado mucho más cercano de lo que muchos podían imaginar.

Lejos de quedarse en una frase amable, la joven también destacó la forma de ser de la mediática. “Tiene muy linda personalidad y bueno, también es divina”, agregó, mientras remarcaba que el trato no había sido distante ni protocolar, sino marcado por una confianza cotidiana que todavía recuerda con cariño.

Ese punto apareció con más fuerza cuando habló de la complicidad que habían construido. “Ella siempre fue compinche conmigo”, contó Carola, al referirse a la relación que mantuvo con la madre de su exnovio. Incluso dejó entrever que compartían planes simples, como salidas o comidas, que terminaron formando parte de una dinámica familiar.

Carola Sánchez junto a Wanda Nara y Valentino López.

La adolescente también reconoció que la ruptura no borró el afecto por ese entorno. “La extraño a ella, a Nora, a los hermanos, a todos”, confesó, en referencia a Wanda Nara, Nora Colosimo y los hermanos de Valentino López. Su frase mostró que el final de la pareja también implicó tomar distancia de personas con las que había generado un lazo propio.

De todos modos, cuando le preguntaron por una posible reconciliación con el futbolista de las inferiores de River, fue clara y no dejó espacio para la duda: "Todo bien pero ya está”. Así, Carola Sánchez Aloe separó el cariño que conserva por la familia de su ex de la decisión de no volver atrás con la relación.