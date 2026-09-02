A los 17 años, Valentino López volvió a protagonizar una escena que rápidamente llamó la atención por su espontaneidad. El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López no pudo ocultar su sorpresa cuando, durante una cena familiar, descubrió que su abuela había tomado una decisión que nadie esperaba.

Todo ocurrió cuando la familia estaba reunida y en la televisión apareció Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara y abuela de Valentino. La mujer había aceptado convertirse en una de las nuevas panelistas de LAM, el ciclo de América conducido por Ángel de Brito, pero decidió mantener la noticia en secreto hasta el momento de su aparición.

La novedad también tomó desprevenidas a Wanda Nara y Zaira Nara, quienes tampoco conocían los planes de su madre. En medio de las imágenes, Valentino reaccionó inmediatamente al reconocerla y recordó que había intentado averiguar qué estaba preparando su abuela. “¡Mirala! Yo le pregunté y no me quería decir”, comentó, completamente desconcertado.

Pero la reacción de Valentino López no terminó ahí. El adolescente comenzó a hacerse preguntas sobre la inesperada participación de Nora Colosimo en el programa y quiso entender qué hacía allí. “¿Le va a cobrar a él? No la puedo ver…, ¿qué hace ahí?”, expresó mientras el resto de la familia también intentaba asimilar la situación.

La escena estuvo acompañada por las risas de Wanda Nara, que observó con humor la reacción de su hijo. Sin embargo, Valentino insistió con la cuestión que más le llamaba la atención: nadie de la familia había sido advertido sobre el debut. “¿Por qué no lo contó?”, preguntó, evidenciando que el secreto de Nora había funcionado a la perfección.

Finalmente, el joven resumió toda la situación con una frase que sintetizó el desconcierto familiar y que rápidamente se convirtió en el momento destacado. “No… esta familia me sorprende cada día me sorprende cada día”, lanzó Valentino López, mientras sus hermanas compartían la sorpresa por la aparición de su abuela en LAM.

Valentino López cansado de su familia

La personalidad frontal de Valentino no es algo nuevo dentro de su familia. En una emisión de PH Podemos Hablar, Maxi López había contado tiempo atrás una conversación relacionada con la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, especialmente por el impacto que el conflicto podía tener en sus hijas, Francesca e Isabella Icardi.

En aquella oportunidad, el exfutbolista reveló que su hijo mayor también había expresado su postura sobre el conflicto y respaldado su preocupación. “Mi hijo más grande dijo: ‘Me parece que no está bien’”, recordó Maxi López, quien luego agregó: “Mirá, te lo están diciendo tus chicos”. Así, Valentino López volvió a demostrar que, cuando algo ocurre dentro de su familia, no suele quedarse al margen.