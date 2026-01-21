El estudio quedó en silencio apenas se mencionó un episodio de hace casi dos décadas. No fue una discusión más ni un cruce televisivo habitual. Lo que estaba en juego era algo que Verónica Ojeda considera intocable y decidió dejarlo claro sin rodeos, apenas escuchó que su nombre volvía a aparecer asociado a la intimidad con Diego Maradona.

El conflicto se desató cuando Marisa Brel recordó al aire una supuesta escena ocurrida en 2005, durante una reunión familiar, en la que Diego habría anunciado un embarazo. Esa versión, que ya había circulado otras veces, fue suficiente para que Verónica Ojeda llamara al programa y marcara un límite inmediato frente a cámaras.

Desde el primer momento, la ex paraja de Maradona dejó en claro que no se trataba de una anécdota ni de un recuerdo inofensivo. “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, expresó, con un tono que anticipaba que no iba a retroceder.

La intervención avanzó rápido hacia un terreno personal y profesional. En medio del intercambio, Verónica Ojeda cuestionó con dureza a la panelista y apuntó a lo que considera una falta de sensibilidad. “No la creo periodista esa. Me parece que es nefasta. Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”.

Del otro lado, Marisa Brel intentó sostener su versión y diferenciarla del presente. “Yo no dije que vos estabas embarazada ahora. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”, aclaró, mientras el clima seguía cargándose de tensión. La respuesta no modificó la postura de Ojeda, que cortó cualquier intento de diálogo: “No quiero hablar con esta nefasta”.

Lejos de quedar ahí, Marisa Brel reforzó su posición apelando a su recorrido y a las fuentes que dice haber consultado. “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, sostuvo, convencida de su relato.

La réplica de Verónica Ojeda fue todavía más frontal y apuntó directamente a los códigos del ambiente. “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, lanzó, elevando el cruce a un punto de máxima confrontación.

En el tramo final, Verónica Ojeda puso el foco en lo que, para ella, vuelve inadmisible este tipo de versiones. “Tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, dijo, antes de cerrar con una definición tajante que dejó sin margen a nuevas interpretaciones: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.