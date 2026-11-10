La llegada del Papa León XIV a la Argentina generó una enorme movilización de fieles y también despertó el entusiasmo de distintas figuras del espectáculo. Entre ellas estuvo Vicky Xipolitakis, quien encontró una manera muy particular de expresar su alegría durante el recibimiento en la Plaza San Martín: le dedicó una canción que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La mediática participó del operativo de cobertura especial de La Peña de Morfi, el programa de Telefe, donde se desempeñó como cronista. En medio de la multitud que esperaba la aparición del Pontífice, tomó la iniciativa y comenzó a entonar un estribillo que llamó la atención de los presentes: “¡Papá León, te queremos un montón!”. La frase quedó registrada en un video que comenzó a multiplicarse en las plataformas digitales.

La escena ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV inició oficialmente su visita apostólica al país con un homenaje al general José de San Martín. Antes de que el líder de la Iglesia católica llegara a la plaza porteña, Xipolitakis ya había compartido su emoción a través de Instagram. “Viviendo la previa y palpitando la llegada de León XIV”, escribió junto a distintas imágenes de la espera, en las que también apareció acompañada por peregrinos y religiosas.

La participación de la panelista de Cortá por Lozano tuvo además un antecedente particular. En 2015, cuando el papa Francisco visitó Paraguay, Vicky había intentado acercarse para conocerlo, pero terminó protagonizando una polémica por su vestimenta. Algunos fieles cuestionaron su look y el personal de seguridad la apartó del lugar, impidiéndole concretar aquel primer encuentro.

La situación llegó incluso a la televisión, donde Mirtha Legrand le hizo un comentario sobre su elección de ropa durante una emisión de La Noche de Mirtha. “Vicky, esa no es forma de vestirse para ir a ver al Papa. ¿Nunca usás corpiño?”, le preguntó la conductora. Lejos de confrontarla, la Griega reconoció su equivocación: “Tiene razón Mirtha, me equivoqué, pero le juro que me puse lo que para mí era lo más recatado”.

Tiempo después, Vicky Xipolitakis pudo cumplir su deseo de conocer personalmente a Francisco durante un viaje a Roma. Al recordar aquella experiencia, contó: “No paraba de agarrarme la mano. Me dijo que rece por él. Fue muy emocionante. Me dio la bendición”. Por eso, su presencia en el recibimiento de León XIV volvió a poner en escena el vínculo especial que mantiene con las visitas papales.

El canto de Vicky para León XIV

La emoción por la llegada del actual Pontífice también tuvo otros protagonistas del mundo del espectáculo. Pampita se acercó al Aeroparque Jorge Newbery junto a su hija Anita Moritán y amigas para presenciar su arribo, mientras que Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, compartió imágenes del momento en sus redes sociales. Así, la visita de León XIV reunió a distintas personalidades que quisieron mostrar públicamente su entusiasmo.

El video de la canción de Xipolitakis se sumó a las postales más comentadas de una jornada que también incluyó encuentros institucionales, entre ellos la reunión del Papa con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Sin embargo, entre los saludos, las manifestaciones de fe y la expectativa popular, la ocurrencia musical de la mediática consiguió su propio espacio en las redes: un estribillo sencillo que resumió el cariño que quiso transmitirle al Sumo Pontífice.