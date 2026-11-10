El paso del Papa León XIV por la Argentina dejó una escena que rápidamente llamó la atención y tuvo como protagonista a un músico santafesino. Se trata de Francisco “Pancho” Chévez, conocido cariñosamente como Panchito, quien recibió un saludo especial y un abrazo del Pontífice durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Sin embargo, detrás de ese momento hay una historia que merece ser conocida.

El encuentro ocurrió cuando el artista aguardaba en primera fila junto a otras personas que se acercaron para recibir al líder de la Iglesia católica. Al advertir su presencia, León XIV se mostró sorprendido, se acercó para conversar con él y lo abrazó. La secuencia quedó registrada en la transmisión oficial y tuvo una gran repercusión. Después de ese momento, Pancho compartió su emoción y expresó un deseo muy especial: que el Papa llevara "muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz".

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Chévez pasó sus primeros años en el Hogar San Roque, institución en la que recibió acompañamiento desde pequeño. Nació sin extremidades y encontró en el arte una manera de desarrollar sus capacidades y construir una carrera propia. Con el paso del tiempo se convirtió en cantante y armonicista, y logró transformar su pasión por la música en un proyecto de vida.

Uno de los capítulos más importantes de su recorrido artístico llegó de la mano de León Gieco. En 1995 conoció al reconocido cantautor y encontró en él una referencia para desarrollar su vocación. "Yo quería ser cantante como él y ser solidario", había contado sobre aquel vínculo. Tiempo después, ambos compartieron el proyecto Mundo Alas, una propuesta que reunió a artistas y músicos con discapacidad y permitió visibilizar sus talentos en distintos escenarios del país.

Su trayectoria también incluyó presentaciones junto a reconocidas bandas como La Renga, Bersuit, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos. Además, recibió importantes distinciones por su trabajo: entre ellas, el premio Bienal ALPI 2005 y el Premio Gardel a la Integración, que le entregó el propio León Gieco. De esta manera, Pancho fue construyendo un camino artístico que trascendió las barreras y llegó a públicos de distintos lugares.

Pero su historia también tiene un vínculo muy particular con la religión. El primer encuentro con un Pontífice ocurrió el 11 de abril de 1987, cuando tenía apenas ocho años. Durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, recibió su Primera Comunión de manos del Papa polaco, en una multitudinaria celebración realizada en el Monumento Nacional a la Bandera. Años después recordó: "Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos".

La segunda experiencia llegó el 27 de junio de 2018, cuando tuvo la oportunidad de conocer a Francisco en el Vaticano. El viaje se concretó junto a una delegación del Hogar San Roque y permitió que Pancho cumpliera otro de sus grandes anhelos. Ahora, con el abrazo de León XIV en Claypole, sumó al tercer Pontífice a una historia personal que comenzó hace casi cuatro décadas.

Así, el nombre de Pancho Chévez volvió a trascender por un encuentro que combina su profunda fe con una trayectoria musical construida a fuerza de talento y perseverancia. Desde aquella Primera Comunión con Juan Pablo II, pasando por su visita a Francisco, hasta el reciente saludo de León XIV, Panchito protagonizó tres momentos irrepetibles que quedarán para siempre en su memoria.