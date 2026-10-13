Darío Giordano figura desde hace años como presidente de Formato Producciones Sociedad Anónima, una firma vinculada con eventos y publicidad. A esa trayectoria empresarial se sumaría hoy un emprendimiento gastronómico en Chapadmalal junto a su esposa, Miren Algarañaz. Los datos sobre su presente se conocieron en medio de la repercusión del testimonio de su hijo Valentín Yankelevich.

Santiago Sposato describió la actividad de la compañía: “Es una empresa anónima, que trabajó mucho con el gobierno de la ciudad, que hizo distintos spots publicitarios, que organizó eventos”. El empresario también tiene antecedentes en televisión como productor de ficciones, entre ellas Provócame y Kachorra. Su recorrido laboral se desarrolló principalmente detrás de las cámaras.

La versión sobre su residencia actual lo ubica en Chapadmalal, donde llevaría adelante el proyecto culinario con Algarañaz. Ella tuvo el restaurante Cocina de Herencia, en Palermo, y allí habría conocido a Darío Giordano en 2012. Según lo contado, dos años después se casaron por civil. La mudanza a la localidad balnearia estaría relacionada con ese emprendimiento compartido.

El interés por esa etapa familiar creció después de que Valentín Yankelevich relatara la violencia física y psicológica que atribuyó a su padre, tras la muerte de Romina Yan en 2010. También señaló que su hermano Franco había sufrido maltrato. Darío Giordano rechazó las acusaciones en un comunicado y expresó su deseo de tratar las diferencias familiares en privado.

Al repasar las fechas, Sposato señaló: “En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”.

Marcela Coronel planteó una hipótesis sobre el papel de la esposa: “Esto empieza, como cuenta Santi, un año y medio o dos años después (de la muerte de Romina) que coincide con la edad que él tiene cuando empieza a recibir estos golpes, y que esta mujer, él pone la palabra ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Empiezan los golpes, según su relato, cuando ella estaba ya en pareja con él”.

Entre los datos sobre el presente de la pareja también apareció un cambio en las redes de Algarañaz. Según se contó, la cuenta de uno de sus emprendimientos habría pasado a modo privado tras la repercusión del caso. Ese perfil laboral quedó así con acceso restringido mientras la historia de la familia se discutía públicamente.