Julieta Prandi hizo pública su separación de Emanuel Ortega con un pedido: que se respetara su decisión de no explicar los motivos. Sin embargo, el final de los seis años de relación abrió una discusión que ahora incluye señalamientos contra ella. Daniel Gómez Rinaldi contó qué le habrían dicho personas cercanas al músico.

Antes de exponer esos comentarios, el periodista precisó con quiénes había conversado: “Hablé con las dos partes. Yo no quiero que digan después que yo soy amigo de uno o de otro. Con la familia Ortega no hablo desde que al hijo Martín lo internaron, ¿se acuerdan? No hablé con los protagonistas, hablé con amigos, entorno, gente relacionada”. Su aclaración importa porque los dichos que difundió no son declaraciones de Julieta Prandi ni de Emanuel Ortega.

Uno de los señalamientos más fuertes apuntó a la decisión de formalizar la pareja. Gómez Rinaldi atribuyó al entorno del cantante una supuesta presión para llegar al civil: “Él se casó obligado por Julieta. Me dicen que ella lo obligó a casarse, que ella es tóxica, que ella es conventillera, que ella es celosa, que ella revisa los celulares, que es insoportable, que lo volvía loco”. Ni la presunta imposición ni las conductas que describió fueron confirmadas por los protagonistas.

La versión puso bajo otra mirada una boda que había ocurrido apenas 27 días antes del anuncio de la ruptura. El casamiento fue celebrado en San Isidro, el 15 de septiembre. Al dimensionar ese intervalo, el periodista señaló: “Hoy es 13 de octubre, bueno, esta pareja se casó el 15 de septiembre. A dos días de que se cumpla un mes se acaban de separar”.

Daniel Gómez Rinaldi también reprodujo las descalificaciones que aseguró haber recibido sobre Julieta Prandi, aunque se desmarcó de ellas como opinión propia: “Que Julieta Prandi es tóxica, conventillera, celosa... chicos, yo no tengo nada contra Julieta porque la conozco de la época de modelo. A ver... el entorno de Emanuel Ortega me dice eso”. La aclaración buscó separar su vínculo con la modelo de las opiniones atribuidas a esos allegados.

El relato se extendió a la ausencia de familiares de Emanuel Ortega en el casamiento. Según el periodista, las personas con las que habló relacionaron esa situación con los supuestos conflictos de pareja: “Y me dicen que por eso la familia no fue. Ahora se entiende eso”. Esa explicación también forma parte de la versión que llevó al aire.

Julieta Prandi, en cambio, había elegido referirse a los acuerdos dentro de una relación y señalar que algunos no son negociables, sin precisar cuáles. Su comunicado expresó dolor por la separación y anticipó su preocupación por las hipótesis que pudieran circular. Mientras esos comentarios ponen el foco en ella, el mensaje de la modelo mantiene en privado qué la llevó a dar un paso al costado.