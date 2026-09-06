La mayor incertidumbre alrededor del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no estaría relacionada con la continuidad de la pareja. Según una predicción que comenzó a circular, el verdadero problema aparecería durante la organización. Los conflictos familiares y económicos de la cantante podrían alterar los tiempos previstos para la boda.

Uno de los puntos más sensibles es la auditoría que Tini solicitó para conocer en detalle el estado de su patrimonio. Ese procedimiento, junto con los trámites derivados de la revisión, tendría consecuencias sobre los preparativos. La advertencia no habla de una cancelación definitiva, pero sí contempla posibles demoras antes de llegar al esperado festejo.

La predicción fue realizada por Aristida durante una transmisión en vivo de Instagram. Marcela Tauro le preguntó qué veía para el futuro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, cuya intención sería casarse en diciembre. La vidente mantuvo esa posibilidad: “Yo creo que para diciembre sigue el casamiento con Rodrigo. Pero bueno, todo va a estar encaminado para bien, por supuesto”.

Pese al tono optimista de su primera respuesta, la especialista incorporó inmediatamente una condición relacionada con el conflicto patrimonial. “Sé que está el tema de la auditoría también, por la demora y por trámites que se están haciendo”, explicó. De esa manera, vinculó la definición de la fecha con cuestiones que exceden a la relación sentimental.

Otro interrogante estuvo centrado en Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Cuando Tauro consultó si los padres de la artista formarían parte de la celebración, Aristida evitó garantizar su presencia. La respuesta dejó abierta una incógnita importante, especialmente por las diferencias familiares que trascendieron mientras avanza la revisión de las cuentas de Tini Stoessel.

La vidente aseguró que su pronóstico sobre Rodrigo De Paul no apareció a partir de los actuales rumores de casamiento. Por el contrario, sostuvo que había anticipado ese paso mucho tiempo antes: “Sostengo mi palabra. Hace años que yo venía diciendo que Rodrigo se iba a casar”. Su afirmación reforzó la idea de que el futbolista mantiene su decisión pese a las dificultades externas.

Así, la predicción combinó una confirmación sentimental con varias señales de alerta. El vínculo seguiría encaminado hacia el matrimonio, pero la auditoría, los trámites y la relación con los padres de la cantante podrían condicionar la organización. La gran pregunta ya no parece ser si habrá boda, sino cuándo podrá celebrarse y quiénes acompañarán finalmente a la pareja.