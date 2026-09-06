Una consulta aparentemente convencional se convierte en el punto de partida de Lo dejamos acá, la película que reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti. La historia enfrenta a un psicoanalista cansado de las herramientas tradicionales con un escritor que no consigue avanzar en su trabajo. El encuentro entre ambos pondrá a prueba una práctica profesional que ya venía atravesando cambios peligrosos.

Ricardo Darín interpreta a un terapeuta pragmático que comienza a desconfiar de los métodos utilizados habitualmente en el consultorio. Convencido de que necesita encontrar respuestas diferentes, abandona algunas reglas y adopta una forma de intervenir mucho más directa. Sus decisiones empiezan a cruzar límites que deberían separar al profesional de sus pacientes.

Durante un tiempo, esa metodología parece ofrecer los resultados que estaba buscando. La situación cambia con la aparición del personaje de Diego Peretti, un escritor paralizado por un bloqueo creativo. Su llegada altera el equilibrio del consultorio y transforma el tratamiento en una experiencia imprevisible tanto para el paciente como para quien intenta ayudarlo.

Detrás del proyecto se encuentra Hernán Goldfrid, director de producciones como Tesis sobre un homicidio, El jardín de bronce y Atrapados. Aunque la película fue desarrollada como un contenido original de Netflix, tendrá primero un recorrido por salas cinematográficas. Solo después de esa instancia quedará disponible dentro del catálogo de la plataforma.

El estreno representa el regreso de Ricardo Darín al cine tras el impacto de Argentina, 1985, película que obtuvo una nominación al Oscar. También llegará antes de la esperada segunda temporada de El eternauta, otro de sus proyectos con el servicio de streaming. De esta manera, el actor suma un nuevo protagonista atravesado por dilemas personales y profesionales.

La producción está en manos de Kenya Films, compañía fundada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak. Emanuel Diez quedó a cargo del guion, responsable de construir el choque entre dos personajes con problemas diferentes, pero unidos por una relación terapéutica que comienza a escapar de los caminos previstos.

Junto a Diego Peretti, el elenco incluye a Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. La combinación de figuras, el regreso cinematográfico de Darín y el duelo interpretativo dentro del consultorio colocan a Lo dejamos acá entre las apuestas argentinas que mayor expectativa despiertan antes de su llegada a Netflix.