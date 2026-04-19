Daniela Celis volvió a activar las especulaciones sobre su vínculo con Nick Sícaro con un gesto que ya nadie leyó como una simple buena onda. En un video que compartió en TikTok, los dos se mostraron cantando muy cerca, con miradas cargadas de complicidad y un abrazo final que terminó de empujar la historia hacia otro lugar.

La publicación no cayó en el vacío porque Daniela Celis y Nick Sícaro ya venían dando señales de una química llamativa en distintas apariciones. Entre streams, eventos y cruces cada vez más relajados, el acercamiento empezó como un juego de redes, pero con el correr de los días dejó de parecer una fantasía armada por los fanáticos para transformarse en una posibilidad bastante más concreta.

Esta vez, lo que hizo ruido fue la forma en que la ex Gran Hermano eligió mostrarse junto al amigo de Ian Lucas. No subió una imagen casual ni una postal grupal, sino una secuencia a dúo donde ambos interpretan una canción que, por la letra y el contexto, potenció las lecturas románticas. “Que no es para mí, que por qué me metí, que si anoche lo vi. Todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo no existe el hombre perfecto”.

Con esa elección, la ex Gran Hermano no dijo nada de manera explícita, pero tampoco dejó demasiado librado al azar. El video juega con la ambigüedad justa: no confirma una relación, aunque sí instala un clima de intimidad que va mucho más allá de una simple colaboración para redes. Y ahí es donde el abrazo del cierre toma otro peso y deja de ser un detalle menor.

Nick Sícaro, que ganó mucha visibilidad en el último tiempo después de su paso por la Generación Dorada, aparece cada vez más integrado al universo de Daniela Celis. Entre ambos hay una soltura que se nota en cámara y que, lejos de apagarse, parece crecer cada vez que comparten espacio. Por eso, esta nueva publicación no hizo más que reforzar una percepción que ya venía circulando con fuerza.

También influye el momento en que aparece este material. Daniela Celis mantiene una exposición alta y cada movimiento suyo suele generar repercusión, mucho más cuando se mezcla con cuestiones sentimentales. En ese escenario, el hecho de que haya sido ella quien subió el video alimentó todavía más la idea de que no se trata de una cercanía improvisada ni de una escena sin intención.

Así, Daniela Celis y Nick Sícaro volvieron a quedar bajo la lupa por una secuencia breve, pero lo suficientemente clara como para disparar todo tipo de comentarios. No hubo beso ni confirmación formal, es cierto, pero sí una puesta en escena cargada de señales. A esta altura, el romance ya no parece un rumor lanzado al voleo sino una historia que empezó a mostrarse sola.