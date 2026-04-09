La separación definitiva entre Daniela Celis y Thiago Medina sumó un nuevo capítulo inesperado que rápidamente captó la atención del mundo del espectáculo. Luego de meses de convivencia tras su ruptura, finalmente él dejará la casa que compartían, lo que marca un quiebre total en la relación.

Si bien ambos ya no estaban juntos como pareja, habían decidido mantenerse cerca por una razón importante: la recuperación de Thiago Medina, quien sufrió un accidente en 2025. En ese contexto, Daniela Celis se mostró siempre presente, priorizando el bienestar del joven.

Con este nuevo escenario, la vida de Daniela Celis empezó a tomar otro rumbo, incluso en su exposición mediática. Su participación en el streaming La Jugada (DGO) la mostró más relajada y abierta, lo que derivó en una serie de momentos que no pasaron desapercibidos.

Allí apareció en escena Nick, ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada, con quien protagonizó un evidente ida y vuelta al aire. Todo ocurrió durante el programa conducido por Fede Popgold y Mica Viciconte, quienes no dudaron en ponerle picante a la situación.

“Pensé que te gustaba Dani. ¿Te gusta?”, lanzó sin filtro Mica Viciconte, generando incomodidad y risas en el estudio. Lejos de esquivar el tema, Nick respondió: “¿Por qué no le preguntan a ella?”, dejando entrever que el interés podría ser mutuo.

En medio de ese intercambio, el joven remarcó actitudes de Daniela Celis que lo llamaron la atención: “Volví a ver un clip de cuando vos le preguntabas a ella… cómo tomaba mate, algo que no había visto”. Un comentario que reforzó la idea de cierta química entre ambos.

Lejos de negar los rumores, Mica Viciconte fue contundente: “Sé que le parecés lindo. Pero también le tiene miedo al amor. Si te gusta en serio, te la tenés que jugar bien”. Una frase que dejó flotando la posibilidad de un vínculo más profundo.

Al día siguiente, la tensión creció con un nuevo cruce. Fede Popgold reveló que Nick estaría dispuesto a tener una cita, mientras Daniela Celis intentaba esquivar el tema: “A él no le gusta mi actitud”. Sin embargo, él redobló la apuesta: “La próxima vez que vaya al piso la encaro de una. Sino, se termina todo”.