La nueva audiencia por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por un momento de altísima carga emocional tras la exhibición de un video que generó conmoción entre los presentes. El material, de 17 minutos de duración, fue registrado por la policía científica y muestra al exfutbolista en su lecho de muerte, en condiciones que impactaron incluso a su propia familia.

Según relataron testigos del juicio, la reacción en la sala fue inmediata. “Un video de 17 minutos que tomó la policía científica. La verdad es que mucha gente se retiró de la sala”, describieron. Entre ellos, Gianinna Maradona, quien no pudo resistir las imágenes y decidió cubrirse el rostro para evitar ver el contenido.

Las escenas exhibidas dejaron al descubierto el delicado estado en el que se encontraba Diego Maradona. De acuerdo al relato periodístico, el cuerpo presentaba signos visibles de deterioro. “Estaba tapado absolutamente, hinchado... una espuma que salía de su boca”, detallaron, en referencia a un cuadro que los forenses vinculan con posibles complicaciones respiratorias.

Además del estado físico, también se describió el entorno en el que el ídolo transitaba sus últimos momentos. Vestía una remera característica y pantalones de Gimnasia y Esgrima La Plata, club al que dirigía en ese entonces. En la habitación había elementos cotidianos como alimentos, agua y objetos personales que llamaron la atención de los jueces.

Otro punto que generó debate fue la condición del lugar. Durante la exposición, se cuestionó la limpieza y organización del cuarto, algo que fue calificado como “relativo” en función del estado de salud del exjugador. Sin embargo, estos detalles se sumaron a la reconstrucción de las horas previas a su fallecimiento.

En paralelo, la declaración de Gianinna Maradona aportó un fuerte componente emocional a la jornada. Durante su testimonio, no pudo contener el llanto al recordar cómo veía a su padre y las condiciones en las que se encontraba. Incluso debieron interrumpir momentáneamente la audiencia para que pudiera recomponerse.

En su relato, también surgieron cuestionamientos hacia figuras clave del entorno médico. Apuntó contra Leopoldo Luque como responsable principal y mencionó el rol de Matías Morla, señalando que su intervención habría marcado un punto de quiebre en la salud de Diego Maradona.

La tensión aumentó aún más cuando se difundió un audio de Leopoldo Luque en el que hablaba sobre la situación médica del exfutbolista. “Él en un momento la puede quedar”, se escucha decir, en un mensaje que generó profundo impacto y habría sido determinante en el quiebre emocional de Gianinna Maradona durante la audiencia.