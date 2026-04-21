La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona dejó una de las escenas más duras desde que empezó el proceso. Gianinna Maradona se quebró en plena declaración, pidió frenar y obligó a un cuarto intermedio después de que se expusiera un audio de Leopoldo Luque que, por su contenido, la golpeó de lleno. No fue sólo una prueba más: fue la confirmación de cómo se hablaba de la salud de su padre puertas adentro.

Antes de ese momento, en Intrusos reconstruyeron el clima con detalle. Alejandro Guatti contó: "Hace minutos se reinició esta audiencia, donde sigue declarando Gianinna, preguntó (Fernando) Burlando en primera instancia cómo lo veía a su padre, dio detalles de quiénes estaban dentro de la casa y las malas condiciones donde estaba. Se refirió a la habitación donde estaba Maradona, que tenía un difícil acceso al baño, y también apuntó al doctor Morla, dijo que a partir de que Morla agarró a representar a Diego Maradona, ahí empezó la debacle en la salud de él".

En esa misma línea, también se puso el foco sobre el rol que Gianinna Maradona le adjudicaba al médico. "Lo que dice Gianinna es que Luque era el responsable, el médico, todos le daban la responsabilidad a él. A mí, por Gianinna, me explicaba lo que le tenían que hacer, que el padre estaba lento, que estaba dormido, que estaba irreconocible". Después sumaron otro punto sensible sobre la dinámica familiar: "Son cosas que iba contando Gianinna dentro de su declaración. Después dice Gianinna que hace un grupo donde estaban todos los hermanos para que todos tengan la misma información, porque lo que se decía es que, en un principio, daba las explicaciones: a Giannina le decía una cosa, a Dalma le diría otra, a Junior le decía otra cosa, a Jana otra cosa".

La escena cambió por completo cuando se supo qué había provocado el quiebre. "Después lo que cuenta Guatti es que rompe llanto, que se quiebra Gianinna, que dan un cuarto intermedio y empieza otra vez a participar de su declaración". Ese desborde llegó cuando se conoció el audio en el que Leopoldo Luque hablaba de ordenar papeles, dejar asentado su accionar y prever una eventual reacción de la familia.

El primer tramo del mensaje ya dejaba ver hacia dónde apuntaba. "Sí, voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también, es información, que él estuvo en México, que ahí se hablaba con el médico". No era un comentario aislado ni improvisado: era una explicación enfocada en reconstruir antecedentes y blindar documentación.

Lo más fuerte vino después, cuando Luque avanzó sobre un escenario posible de muerte y sobre la necesidad de cubrirse. "El tema es así, él en un momento la puede quedar. Potencialidad de muerte, él, inminente, no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero responsabilidad no me cabe. Pero si se llegan a tirar a alguien, ponen, no sé, la familia en mi contra, la familia, no sé, de parte de la hija, de quién sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto".

El audio cerraba con otra precisión igual de delicada: "Así que buenísimo. El lunes vos me envías eso, y yo ya me pongo en campaña, armo todo, y lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme de que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo". Ahí, con esa voz y ese contenido, Gianinna Maradona ya no pudo seguir como si nada.