El nombre de Fito Páez volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue solamente por su música. El cantante rosarino protagonizó un momento cargado de romanticismo junto a Sofía Gala, que terminó confirmando los rumores de relación que circulaban desde hacía semanas en el ambiente artístico.

Todo sucedió durante la presentación de “Shine”, el nuevo álbum de Fito Páez, en un evento que reunió a figuras del espectáculo, periodistas e invitados cercanos al músico. En medio de la velada, el artista se acercó hasta donde estaba Sofía Gala y le dio un beso delante de todos, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La escena tomó todavía más fuerza porque ocurrió apenas horas después del conflictivo recital que el músico brindó en el Movistar Arena. Allí, el clima estuvo lejos de ser el esperado y varios fanáticos reaccionaron con enojo por el repertorio elegido durante el show.

Muchos asistentes reclamaron la ausencia inicial de clásicos históricos como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6” y “El amor después del amor”. Los silbidos y gritos comenzaron a escucharse desde distintos sectores del estadio y el propio Fito Páez respondió con visible molestia desde el escenario, aumentando la tensión de la noche.

Sin embargo, durante la presentación íntima de su disco, el clima fue completamente distinto. Antes de interpretar algunas canciones de “Shine”, el artista sorprendió al dedicarle unas palabras muy profundas a Sofía Gala. “Se lo dedico a Sofía Gala por su compañía, por su amor, por sus charlas y por la comprensión de este momento complejísimo que estamos pasando juntos”, expresó emocionado.

La declaración provocó una inmediata ovación entre los presentes y terminó funcionando como la confirmación pública del vínculo. Las imágenes del beso y del discurso comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el inesperado romance entre el músico y la actriz.

El amor entre Sofia Gala y Fito Páez

Quien también reaccionó fue Moria Casán, madre de Sofía Gala, que fiel a su estilo lanzó una frase que no pasó inadvertida. La conductora definió a su hija como “la Yoko Ono de Fito”, haciendo referencia a la histórica relación entre la artista japonesa y John Lennon.

Después de toda la repercusión, Fito Páez utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje breve, aunque lleno de interpretaciones. “Nunca voy a olvidar esta noche”, escribió el cantante tras las polémicas en el Movistar Arena y la viralización del romántico momento junto a Sofía Gala.