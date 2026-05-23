A sus 87 años, Roberto Carnaghi volvió a emocionar al público argentino luego de aparecer en un acto homenaje realizado en el partido de San Isidro. El reconocido artista fue distinguido como “Vecino Destacado de San Isidro” durante la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, donde recibió una ovación por parte de los presentes.

La ceremonia tuvo lugar en un clima cargado de afecto y reconocimiento hacia una de las figuras más importantes del teatro, el cine y la televisión nacional. El homenaje fue impulsado por el concejal Ricardo Antoniassi y contó con el acompañamiento del presidente del cuerpo deliberativo, el Dr. Jorge Álvarez, además de representantes de la Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación Zona Norte.

En las imágenes difundidas por el propio Concejo Deliberante, se pudo ver a Roberto Carnaghi emocionado y agradecido por el reconocimiento. El actor, que desde hace años reside en Villa Adelina, recibió aplausos y muestras de cariño de vecinos y autoridades que destacaron su enorme trayectoria artística.

Durante el acto, desde el organismo compartieron un sentido mensaje dedicado al actor. “Con alegría y admiración reconocimos como cuerpo a Roberto Carnaghi, querido vecino de Villa Adelina y una de las grandes figuras de la cultura argentina”, expresaron. Además, resaltaron que su carrera de más de seis décadas forma parte de la identidad cultural de toda la comunidad.

El impactante video del homenaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una ola de comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos y conmovidos al verlo. Muchos destacaron la vigencia del artista y recordaron algunos de sus trabajos más emblemáticos en ficción y teatro.

Visiblemente movilizado por el reconocimiento, Roberto Carnaghi tomó la palabra frente a todos los presentes y dejó una reflexión que emocionó al auditorio. “Me produce una enorme emoción estar hoy acá y que ustedes me den un premio por algo que yo he disfrutado y he gozado durante toda mi vida”, expresó el actor.

Roberto Carnaghi volvió a aparecer en vivo

Luego, el artista profundizó sobre el valor del teatro y el vínculo con el público. “El hecho de que estén acá y que digan les gusta el teatro, les gusta lo que hemos hecho, lo que hemos hecho acá dentro de este partido, no solamente yo”, señaló, despertando una fuerte ovación entre quienes asistieron al homenaje.

La aparición pública de Roberto Carnaghi volvió a poner en primer plano a uno de los actores más queridos de la Argentina. Su emoción, el reconocimiento de la comunidad y el video que se viralizó en las últimas horas reflejan el enorme cariño que el público sigue sintiendo por una figura histórica de la cultura nacional.