La nueva presentación de Fito Páez en el Movistar Arena de Buenos Aires terminó envuelta en polémica después de que parte del público reaccionara con silbidos y abucheos durante varios pasajes del recital. El artista venía de realizar funciones agotadas dentro de su gira “Sale el Sol Tour”, pero esta vez el clima fue muy distinto al esperado.

El conflicto comenzó cuando el cantante decidió centrar gran parte del espectáculo en las canciones de “Novela”, su último trabajo discográfico. Muchos asistentes esperaban una noche cargada de clásicos y terminaron sorprendidos por un repertorio mucho más experimental y alejado de los hits más populares de su carrera.

En redes sociales aparecieron rápidamente videos y comentarios de fanáticos mostrando su descontento. “Vine a ver a Fito Páez y terminó haciendo una ópera rock larguísima”, escribió uno de los usuarios. Otros directamente aseguraron que abandonaron el estadio antes del final del show por el enojo que les generó la selección musical.

“Hace casi una hora que toca canciones nuevas que nadie conoce”, comentó otra persona en X, mientras varios asistentes describieron el recital como “demasiado conceptual” y “difícil de seguir”. Algunos incluso afirmaron que los silbidos comenzaron a sentirse fuerte desde las primeras canciones del bloque dedicado al nuevo disco.

Sin embargo, no todos estuvieron en contra del recital. Muchos seguidores del artista defendieron públicamente la propuesta y recordaron que Fito Páez había anunciado previamente que la gira tendría un fuerte enfoque en “Novela”. “Podés aburrirte o no engancharte, pero él avisó perfectamente qué show iba a hacer”, sostuvo una usuaria.

Otro grupo de fanáticos destacó que el rosarino logró revertir el clima negativo hacia el cierre del espectáculo. Según relataron quienes estuvieron presentes, cuando aparecieron clásicos como “El amor después del amor”, el estadio volvió a cantar con fuerza y la tensión pareció bajar considerablemente.

El reprochable show que hizo Fito Páez

En medio de los silbidos, el músico también lanzó una frase desde el escenario que llamó la atención. “Lo que pasó antes… ahora canten”, dijo antes de interpretar uno de sus temas más emblemáticos, en un mensaje dirigido a quienes habían manifestado su enojo durante la noche.

A pesar de la controversia, la gira de Fito Páez continuará con normalidad y ya tiene confirmada una nueva fecha en el Movistar Arena para el próximo 29 de junio. El show mantiene además una importante puesta visual desarrollada por Sergio Lacroix y una banda que acompaña al cantante en esta nueva etapa artística.