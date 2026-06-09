El fenómeno de Lali Espósito volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria con dos presentaciones completamente agotadas en el estadio de River Plate, donde más de 150 mil personas fueron testigos de un espectáculo que marcó un nuevo hito en su carrera. La cantante desplegó una producción de nivel internacional y confirmó que atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Sin embargo, la fiesta no terminó cuando se apagaron las luces del Monumental. Luego de bajar del escenario, Lali Espósito eligió continuar los festejos en un ambiente mucho más relajado y rodeada de personas de confianza. Junto a Dillom y otros amigos cercanos, se trasladó a un reconocido bar de karaoke ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales rápidamente se volvieron virales. En varios videos puede verse a Lali Espósito compartiendo micrófono con Dillom, interpretando clásicos populares y disfrutando de la noche con total espontaneidad. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos cantaron la reconocida canción “Amores como el nuestro”, generando una escena tan divertida como inesperada.

La cantante también sorprendió al animarse a interpretar “Like a Prayer”, uno de los mayores éxitos de Madonna. Lejos de la exigencia de un recital multitudinario, la artista se mostró relajada y disfrutando del momento, celebrando el enorme éxito conseguido durante las dos noches en River Plate.

El impacto de los conciertos fue enorme. Además del impresionante marco de público, el show de Lali Espósito se destacó por una puesta en escena ambiciosa, con impactantes efectos visuales, coreografías, cambios de vestuario y una narrativa artística que acompañó el concepto de su espectáculo “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un emotivo mensaje para agradecer el cariño recibido. “¡Gracias por estas dos noches inolvidables! ¡Gracias por su profundo amor y aguante! ¡La fiesta del pop hizo temblar el Monumental!”, escribió la cantante, reflejando la emoción que le dejó este histórico desafío profesional.

La diversión después de hacer historia

La diversión después de hacer historia

Uno de los puntos más destacados de ambas presentaciones fue la presencia de invitados especiales. La participación de Kylie Minogue sorprendió al público y aportó una dimensión internacional al evento. Además, figuras como Miranda!, Duki y Dillom se sumaron al espectáculo con colaboraciones que fueron celebradas por miles de fanáticos.

Mientras los videos del karaoke siguen acumulando reproducciones, queda claro que la celebración de Lali Espósito no terminó con el último tema en el escenario. Después de hacer vibrar a todo River Plate, la artista eligió cerrar una etapa inolvidable compartiendo canciones, risas y momentos únicos con quienes la acompañaron en una de las noches más importantes de su carrera.

La diversión después de hacer historia