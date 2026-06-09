Alejandro Fantino confirmó que dejará Carnaval Stream de forma temporal debido a un compromiso profesional en el extranjero. La noticia generó rumores tras su fuerte intercambio con Viviana Canosa semanas atrás en el programa Cónclave, pero el conductor aclaró que su alejamiento no está vinculado a ese episodio.

La información fue difundida inicialmente por Marina Calabró durante su programa Primicias Ya en América, donde indicó que Fantino no formaría parte del streaming luego del cruce con Canosa. Sin embargo, el propio Fantino se comunicó con Calabró para explicar la verdadera razón de su ausencia.

El Mundial, la excusa perfecta para la salida del streaming por motivos laborales

El presentador detalló que firmó un contrato con el diario El Observador de Uruguay para cubrir el Mundial, un compromiso que lo mantendrá mayormente en Montevideo durante el próximo mes. Actualmente, Fantino está disfrutando de unos días de descanso junto a su familia en Aruba.

Alejandro Fantino se aleja temporalmente de Carnaval Stream por compromiso laboral en Uruguay

"Esto significa que hasta el 19 de julio voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires, y con alguna posibilidad de irme al Mundial", dijo sobre su agenda.

Este proyecto profesional es la causa principal de su alejamiento temporal de Carnaval Stream.

Además, el conductor aclaró que la decisión de pausar su participación en el canal fue consensuada con el equipo.

"Decidimos con los chicos del streaming frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial, entrado julio", expresó. De esta forma, descartó que haya conflictos internos o diferencias con otros miembros del canal.

Fantino también dejó abierta la puerta para un posible regreso: "Las puertas están abiertas, sin ningún problema, por si da para volver a hacer algo juntos más adelante". Con este mensaje, busca terminar con las especulaciones y poner en claro que su salida responde exclusivamente a razones laborales.