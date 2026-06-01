A pocos días del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El mediocampista de la Selección argentina fue visto en uno de los shows que Tini Stoessel brindó en Perú y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Mientras el plantel dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar una nueva cita mundialista, el exjugador de Racing aprovechó su tiempo libre para acompañar a su novia en una presentación que reunió a miles de fanáticos. Su presencia no pasó inadvertida y varios asistentes captaron distintos momentos del futbolista durante el espectáculo.

Uno de los videos más comentados muestra a Rodrigo De Paul disfrutando del recital desde un sector cercano al escenario. Con un buzo negro y la capucha puesta, el jugador aparece relajado, sonriendo y siguiendo atentamente cada canción de la artista argentina.

Sin embargo, otra grabación fue la que generó mayor repercusión. Allí se lo puede ver cantando con entusiasmo el tema “Buenos Aires”, uno de los éxitos de Tini, junto a integrantes de su equipo de trabajo. El estadio colmado y el fervor del público sirvieron como escenario para una escena que rápidamente se viralizó.

La aparición del futbolista llega en un momento especial, ya que en las próximas horas deberá incorporarse a la concentración de la Selección argentina. El conjunto nacional ya se encuentra instalado en Estados Unidos, donde comenzará formalmente los entrenamientos con vistas al debut mundialista.

Los convocados por Lionel Scaloni arribaron durante el fin de semana a Kansas y fueron recibidos por una importante cantidad de hinchas. El entusiasmo de los fanáticos quedó reflejado en la bienvenida que le dieron al plantel en el hotel donde se hospeda la delegación.

Con la ilusión de conquistar una nueva estrella, la Selección argentina ya tiene definido su calendario para la fase de grupos. El debut será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, mientras que luego enfrentará a Austria y cerrará la primera ronda ante Jordania en Dallas.

Mientras tanto, Rodrigo De Paul disfruta de sus últimas horas junto a Tini antes de enfocarse por completo en el desafío más importante del año. Las imágenes del recital dejaron en claro que el campeón del mundo vive un gran presente personal, justo antes de buscar otro capítulo histórico con la camiseta albiceleste.