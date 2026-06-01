Chiche Gelblung sigue internado en la terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei, pero su cabeza continúa puesta en la actualidad. En medio de la preocupación por su salud, el periodista reapareció mediante una videollamada y sorprendió a todos al mostrarse especialmente afectado por el caso de Agostina Vega.

La situación fue contada en Infama, donde Marcela Tauro introdujo el tema antes de mostrar las imágenes del contacto que tuvo el equipo con el conductor. “Esta semana se habló mucho de la salud de Chiche”, comentó la conductora, y enseguida explicó cómo se produjo ese intercambio inesperado desde la clínica.

Todo ocurrió cuando Pablo Layus decidió escribirle para saber cómo estaba. Tauro reconstruyó ese momento al aire y contó: “El señor Pablo Layus vino de Córdoba, estábamos en maquillaje y dijo ‘lo voy a llamar a Chiche’”. El intento derivó en una videollamada que terminó revelando cuánto sigue pendiente Chiche Gelblung de lo que ocurre fuera del sanatorio.

Layus también explicó cómo se dio el contacto con su colega. “Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos“, relató. Después, Tauro sumó otro detalle de la escena: “Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus”.

Lo que llamó la atención no fue solo la aparición de Chiche Gelblung desde la internación, sino el tema que eligió poner sobre la mesa. “Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina”, contó Marcela Tauro, dejando en claro que el periodista no quiso concentrarse únicamente en su estado de salud.

Desde Córdoba, Pablo Layus aportó más detalles sobre la preocupación que le transmitió el conductor. “Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?’“, recordó, marcando la indignación que le generó el crimen de la adolescente.

El propio Layus resumió la escena con una frase que describe bien el momento: “Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso”. Tauro, por su parte, cerró con la misma impresión: “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso".