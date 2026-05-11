Rocío Oliva volvió a quedar bajo la mirada pública por una escena cargada de tensión en un boliche. La ex de Diego Maradona fue filmada durante un altercado en Tropitango y las imágenes, difundidas en Infama, mostraron un intercambio que terminó con empujones, manotazos y la intervención de seguridad.

El video llegó al ciclo de América TV a través de Santiago Sposato, quien presentó el material mientras el panel intentaba reconstruir qué había pasado. “Hace horas nada más a las trompadas en un boliche Rocío Oliva”, lanzó el periodista, marcando el tono de un episodio que rápidamente generó sorpresa en el estudio.

La primera versión apuntó a que el conflicto no habría comenzado directamente por Rocío Oliva, sino por una situación que involucró a una persona de su entorno. “Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video”, explicó Sposato, sin dar por cerrado el origen del enfrentamiento.

Desde el panel, Karina Iavícoli pidió mirar la escena con cautela antes de sacar conclusiones. “Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó”, planteó, dejando abierta la posibilidad de que la reacción hubiera estado relacionada con una defensa o con un episodio previo que no se ve completo en las imágenes.

El análisis del video también puso el foco en los movimientos previos al golpe. Gonzalo Sorbo observó la secuencia cuadro por cuadro y señaló: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad”. Esa lectura reforzó la idea de que el intercambio venía subiendo de tono antes del contacto físico.

Otra de las intervenciones que llamó la atención fue la de Cora Debarbieri, quien se detuvo en el momento en que una persona de seguridad intenta frenar la situación. “Y qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”, comentó, mientras en el piso seguían repasando la breve pero intensa secuencia.

El episodio ocurrió en Tropitango, un boliche muy conocido de la zona norte y frecuentado por distintas figuras del ambiente futbolero y del espectáculo. Aunque todavía no hay una explicación completa de lo sucedido, el video de Rocío Oliva alcanzó para instalar una nueva discusión sobre una noche que terminó mucho más expuesta de lo que sus protagonistas esperaban.