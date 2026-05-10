Flor de la V encontró en SEX un escenario ideal para correrse de lo conocido y apostar por una imagen mucho más teatral. Su llegada a la obra de José María Muscari no solo generó impacto por su presencia, sino también por los looks que empezó a mostrar arriba del escenario.

Las fotos que compartió la conductora dejaron ver una apuesta visual cargada de brillo, plumas, corsets, vinilo y piezas hechas a medida. Cada aparición de Flor de la V parece pensada como una transformación distinta, donde el vestuario no acompaña simplemente el show, sino que también cuenta algo de su identidad artística.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.

“Para armar mis outfits de SEX hablé con varios diseñadores amigos porque quería que el vestuario también contara algo de mí”, explicó la protagonista al hablar del proceso creativo detrás de cada elección. Luego sumó: “Algunas piezas ya eran mías, otras se hicieron especialmente para este show, y eso lo hace todavía más personal”.

Uno de los nombres centrales en esa construcción fue Manuel González, con quien Flor de la V mantiene un vínculo laboral desde hace muchos años. “Con Manuel trabajo hace muchísimos años. Él hizo piezas increíbles para SEX: la capa, el vestido, el gran traje final con plumas, varios corsets… entiende perfecto el código teatral y el glamour que buscábamos”, detalló.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.

La conductora también decidió convocar a otros diseñadores cercanos para darle más variedad a su imagen dentro del espectáculo. “Tengo la suerte de contar con amigos diseñadores maravillosos y les pedí que fueran parte de esta obra tan hermosa”, contó. Entre esas colaboraciones aparecen piezas blancas de fuerte presencia escénica y diseños en vinilo que refuerzan el costado más audaz de la propuesta.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.

Aunque muchos looks fueron trabajados con especialistas, la artista también puso manos propias en parte del vestuario. “Hay prendas que hice yo, como una bata con plumas del comienzo, y otras que voy incorporando según el día. Lo que más me gusta de SEX es justamente eso: que puedo jugar, cambiar, transformarse según mi estado de ánimo”, reveló sobre la libertad que encuentra en cada función.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.

La experiencia en SEX llega para Flor de la V como una nueva manera de reinventarse dentro de una carrera marcada por la televisión, el teatro y la conducción. “Todos mis looks tienen algo en común: glamour, sofisticación y fuerza. Eso me representa muchísimo”, aseguró, dejando en claro que cada foto, cada prenda y cada aparición forman parte de una misma decisión: ocupar la escena desde un lugar propio y sin pedir permiso.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.

Los mejores looks de Flor de la V en SEX.