Débora Bello habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y se refirió a la separación de Diego Torres, con quien mantuvo una relación durante 17 años. La modelo recordó cómo atravesó el final del vínculo y las dificultades que tuvo que enfrentar en una nueva etapa personal.

La pareja había construido una extensa historia y también formó una familia con el nacimiento de Nina. En 2020, Débora Bello y Diego Torres habían celebrado su casamiento en una ceremonia realizada en las playas de Miami, pero un año después la relación llegó a su fin.

Durante una charla con Maite Peñoñori, la modelo habló de su vida en Miami y repasó aquel momento de profundos cambios. Al recordar la ruptura, explicó que tuvo que atravesar un fuerte proceso interno: “Una separación obviamente es muy traumática y te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”.

La modelo también contó que el final de su relación la llevó a hacerse preguntas sobre su futuro y sobre el rumbo que quería tomar. “Hay un momento de tu vida que te replanteas: ¿Qué querés hacer? ¿Cómo empezas? Porque tenés que seguir. No podés decir: bueno, ya está”, sostuvo.

En ese contexto, Débora Bello reconoció que no fue sencillo comenzar de nuevo después de tantos años junto a Diego Torres. Además, la situación adquirió otra dimensión debido a la presencia de su hija y a la responsabilidad de acompañarla durante una etapa familiar completamente diferente.

“Fueron muchos años, mi pareja más larga y el papá de mi hija, que te pone todo en otro nivel”, expresó la modelo al dimensionar la importancia que tuvo aquella relación en su vida y el impacto que provocó su final.

¿Cómo fue el final?

Uno de los mayores desafíos para Débora Bello fue atravesar su propio dolor mientras debía mantenerse firme por Nina. “Nos pasa a todas las mujeres y en un momento tan vulnerable de tu vida, porque realmente estás así, paralelamente tenés que ser una buena mamá. En un momento que se te derrumba todo, tenés que estar entera para ella”, reconoció.

La modelo también explicó cómo vivió la maternidad durante ese período de incertidumbre: “En el medio tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida y decís: estas cosas también pasan”. Finalmente, dejó en claro que el desenlace de su historia con Diego Torres la tomó completamente por sorpresa: “Yo no la vi venir, la verdad que no”, concluyó.