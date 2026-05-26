La tensión volvió a rodear a Viviana Canosa, que atraviesa días complicados tanto en lo profesional como en lo personal. Esta vez, la conductora quedó en el centro de la escena luego de protagonizar un fuerte cruce con Alejandro Fantino durante la transmisión del ciclo Cónclave, donde también estaba presente Fabián Doman.

Todo ocurrió mientras debatían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto encabezado por Javier Milei por el 25 de Mayo. En medio de la charla política, Fantino lanzó una frase que terminó desatando un verdadero escándalo en vivo. “Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico”, comentó el conductor.

Sin embargo, Canosa entendió que el comentario estaba dirigido hacia ella y reaccionó de inmediato. Visiblemente incómoda, disparó sin filtros: “¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo”. El clima en el estudio cambió por completo y la discusión empezó a subir de tono.

Lejos de bajar la intensidad, la periodista volvió a insistir con su enojo y dejó en claro que se sintió atacada. “¿Me estás diciendo psicótica? Mejor me voy yo... les agradezco pero psicótica es un montón”, lanzó delante de todos, sorprendiendo incluso a sus compañeros.

Ante la reacción de Viviana Canosa, Alejandro Fantino intentó aclarar lo que había querido expresar. “Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas”, explicó buscando desactivar el conflicto. Pero la conductora ya estaba completamente molesta y no quiso escuchar demasiado.

“¿Me estás diciendo que soy psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy contando la realidad”, retrucó la periodista mientras el intercambio se volvía cada vez más incómodo. En ese momento, Fantino aseguró que no había apuntado contra ella y sostuvo: “No vas a poner palabras en mi boca que yo no dije”.

Polémica entre Canosa y Fantino

Pese al intento del conductor por frenar la pelea, Canosa decidió levantarse de la mesa. Sin ocultar su fastidio, dejó los auriculares y abandonó el estudio mientras todos quedaban desconcertados por la situación. “Me voy yo... les agradezco pero psicótica es un montón”, repitió antes de retirarse.

Minutos después, integrantes de la producción lograron convencer a Viviana Canosa para regresar al programa. Aunque volvió a ocupar su lugar, dejó en claro que seguía afectada por lo ocurrido. “No tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible. Para evitarme eso, me levanté”, cerró la periodista.