Lizy Tagliani volvió a hablar de uno de los momentos más difíciles que atravesó en los últimos meses y reveló un dato que hasta ahora no se conocía. En una charla con Nati Jota en Olga, la conductora contó que decidió enfrentar de manera directa a Viviana Canosa apenas estallaron las acusaciones en su contra.

La situación había generado un enorme impacto público, ya que Viviana Canosa la había señalado en una denuncia por presunta corrupción de menores. En medio de ese escenario, Lizy Tagliani explicó que no se quedó esperando una aclaración desde afuera, sino que tomó la iniciativa de escribirle para negar de forma personal lo que se estaba diciendo.

"Apenas pasó todo le dije: 'esto no es verdad'", reveló Lizy Tagliani, al reconstruir cómo fue ese primer contacto privado con la periodista. Incluso, dentro de ese mensaje, la frase que buscó remarcar fue concreta y sin vueltas: 'esto no es verdad'.

Nati Jota quiso saber qué había ocurrido después de ese envío y le preguntó si Viviana Canosa había llegado a responderle. La contestación dejó expuesto que no hubo ningún acercamiento entre ambas. "Sí, me contestó que lo que decía era verdad", contó la conductora, sorprendiendo por la firmeza que, según su relato, mantuvo la otra parte.

Lejos de abrir una instancia de diálogo, ese intercambio habría profundizado todavía más el conflicto. Lizy Tagliani aseguró que sintió que la situación empezó a girar en su contra de una manera todavía más incómoda. "Trató de darme vuelta las cosas", expresó, al describir cómo vivió esa conversación privada.

El testimonio puso en escena una parte del enfrentamiento que no había quedado expuesta públicamente. Hasta ese momento, la disputa se había leído principalmente a través de declaraciones, denuncias y repercusiones mediáticas, pero la revelación de esos mensajes mostró que también existió un contacto directo entre las protagonistas.

Con esa confesión, Lizy Tagliani volvió a remarcar el daño que le provocó aquella acusación y dejó claro que intentó frenar la situación desde el primer momento. La respuesta que dijo haber recibido de Viviana Canosa, sin embargo, marcó un punto de quiebre que todavía sigue pesando en el vínculo entre ambas.