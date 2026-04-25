La reciente ruptura de Jorge Rial con la escritora María del Mar Ramón reavivó especulaciones en el mundo del espectáculo, donde rápidamente comenzaron a circular versiones sobre su vida sentimental. En ese contexto, un comentario en Bendita TV encendió la polémica al insinuar un posible vínculo con Viviana Canosa.

Lejos de dejar pasar el tema, Viviana Canosa decidió enfrentar los rumores desde su propio espacio y aclarar la situación sin rodeos. La periodista se mostró molesta por la reiteración de este tipo de versiones y apuntó directamente contra quienes las impulsan en los medios.

“No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita TV hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, expresó Viviana Canosa, visiblemente incómoda con la situación que la volvió a colocar en el centro de la escena mediática sin fundamentos.

Además, la conductora fue más allá y cuestionó el trasfondo de este tipo de especulaciones. Según planteó, existe una mirada anticuada sobre las mujeres que no están en pareja, lo que genera asociaciones automáticas cada vez que un hombre conocido queda soltero.

“Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge Rial o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe”, lanzó, marcando su postura con firmeza.

En esa misma línea, Viviana Canosa dejó en claro que este tipo de versiones no solo le resultan incómodas, sino que también le generan enojo. La periodista remarcó que no es la primera vez que la vinculan sentimentalmente sin pruebas.

“Cuando me dijeron eso dije ‘no te la puedo creer’. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”, disparó Viviana Canosa, sin filtro.

Por su parte, Jorge Rial también había hablado recientemente sobre su separación de María del Mar Ramón, brindando detalles de los motivos que llevaron al final del vínculo, en medio de una etapa de cambios profesionales para ambos.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en Ciudad de México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, explicó Jorge Rial en Mitre Live.

De esta manera, mientras Jorge Rial atraviesa un nuevo capítulo personal, Viviana Canosa dejó en claro que no está dispuesta a quedar envuelta en rumores infundados, marcando un límite frente a una dinámica mediática que, según ella, ya quedó vieja.