Viviana Canosa frenó en seco una versión que empezó a circular apenas se conoció la separación de Jorge Rial de María del Mar Ramón. La conductora habló en pleno programa y dejó claro que no quiere quedar pegada a una historia sentimental armada a partir de la química que muestran juntos en pantalla.

El comentario no apareció de la nada. Desde que Jorge Rial y Viviana Canosa volvieron a trabajar codo a codo en Carnaval Stream, muchos empezaron a mirar con atención el vínculo que construyen al aire. Hay confianza, chicanas, rapidez para responderse y un ida y vuelta que funciona. Eso alcanzó para que algunos leyeran algo más allá de la sociedad profesional.

El ruido creció todavía más cuando Jorge Rial confirmó el final de su relación con María del Mar Ramón. A partir de ahí, el paso siguiente en la televisión fue casi automático: convertir esa nueva soltería en material de especulación. Fue entonces cuando el nombre de Viviana Canosa empezó a circular como posible candidata, algo que ella decidió desactivar sin rodeos.

“No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, lanzó, visiblemente incómoda con el tema. La frase no solo expuso su fastidio, también marcó un límite frente a una lectura que, según dejó en claro, no tiene nada que ver con la realidad de su vínculo con el periodista.

Lejos de quedarse en una desmentida breve, Viviana Canosa fue más a fondo y cuestionó la lógica con la que se arman ese tipo de relatos. “Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe. Cuando me dijeron eso dije 'no te la puedo creer'. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”.

Jorge Rial y Viviana Canosa durante un afectuoso salud en Carnaval.

En ese descargo hubo dos planos bien marcados. Por un lado, la conductora rechazó que una buena dinámica laboral tenga que traducirse enseguida en sospecha romántica. Por otro, pidió que no se use la reciente separación del ex conductor de Intrusos como excusa para alimentar conjeturas sin sustento, sobre todo cuando del otro lado hay una ruptura todavía fresca.

Así, lo que parecía un simple rumor de pasillo terminó abriendo una discusión más incómoda sobre cómo funciona cierta maquinaria televisiva. Jorge Rial quedó otra vez bajo el foco por su vida privada, pero esta vez fue Viviana Canosa quien salió a cortar la película antes de que avanzara un capítulo que, según dijo, no existe.