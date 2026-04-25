En una entrevista íntima con Nelson Castro, La Mona Jiménez abrió su corazón y sorprendió al revelar uno de los episodios más difíciles que atravesó en sus comienzos dentro de la música. El referente del cuarteto no dudó en hablar de discriminación, pobreza y lucha en un relato que conmovió.

Durante su paso por el ciclo televisivo, La Mona Jiménez recordó que en sus primeros años la situación era muy distinta a la actual. “Siempre me llevaban preso porque cantaba cuarteto. Era música de negro”, lanzó sin filtros, exponiendo el fuerte rechazo que existía hacia el género en aquel momento.

El artista explicó que no se trataba de casos aislados. Según relató, en varias oportunidades la policía irrumpía en sus shows y daba por terminado todo de manera abrupta. “Decían ‘a las 8 se termina el show’ y a la mie..., carguen a todos”, contó, evidenciando la persecución que sufría junto a sus músicos.

A pesar de ese escenario adverso, Carlos Jiménez sostuvo que nunca perdió la convicción de que iba a lograr su objetivo. “Yo sabía que iba a triunfar, me tenía fe”, aseguró. Incluso recordó cómo enfrentó a su entorno familiar para seguir su vocación: “No voy a entrar, yo voy a cantar”.

La historia de La Mona Jiménez también está marcada por la humildad extrema. El cantante relató detalles de su infancia que reflejan el contexto en el que creció. “Mi casa era muy humilde… supe conocer lo que era un baño recién a los siete años”, expresó con total honestidad.

Lejos de quedarse en el pasado, el ídolo aprovechó para dejar una reflexión dirigida a los más jóvenes. “En la vida hay que luchar. Nadie te va a tocar la puerta. Tenés que salir a pelear para buscar la leche”, sostuvo, con un mensaje directo sobre el valor del esfuerzo.

Además, La Mona Jiménez fue crítico con ciertas actitudes actuales. “Hay pibes que no quieren laburar, quieren que su padre los banque”, disparó, marcando su postura sobre la importancia del sacrificio personal para progresar.

Por último, el cantante habló de su vigencia y del vínculo único que mantiene con su público. “No sé si canto bien, pero transmito amor y alegría”, afirmó. Y cerró con optimismo sobre el futuro del género: “El cuarteto nunca morirá”, dejando en claro que su legado sigue más vivo que nunca.