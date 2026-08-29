El vínculo entre Wanda Nara y L-Gante volvió a quedar bajo la lupa después de un particular reencuentro que quedó registrado en las redes sociales. Un detalle en una de las fotografías que publicó la empresaria despertó sospechas entre sus seguidores y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una posible reconciliación. La situación ocurre a pocos días de que ambos compartan MasterChef Celebrity, aunque en diferentes roles.

La presencia de los dos en el reality de Telefe le suma un condimento especial al episodio. Mientras Wanda Nara regresará al frente del programa como conductora, L-Gante será uno de los famosos que competirán por consagrarse en la cocina. Sin embargo, antes del comienzo de las grabaciones, una serie de señales virtuales volvió a instalar preguntas sobre la relación que mantienen fuera de las cámaras.

El propio L-Gante había dejado una contundente definición durante su participación en PH, Podemos Hablar, donde habló de su historia con la mediática. "El capítulo Wanda Nara no está cerrado", aseguró el cantante. La frase cobró especial relevancia porque actualmente la empresaria se encuentra en pareja con Martín Migueles, por lo que sus palabras generaron interrogantes sobre un eventual acercamiento.

¿Hay reconciliación?

La situación explotó nuevamente cuando Wanda Nara compartió una selfie frente al espejo. En la imagen, la conductora aparece con ropa deportiva, pero en uno de los costados del encuadre quedó visible parte de una prenda que los usuarios rápidamente asociaron con L-Gante, especialmente por las características cadenas doradas que suele llevar el artista. El detalle alcanzó para disparar todo tipo de teorías.

A partir de allí surgió la gran incógnita: ¿fue simplemente un descuido o la empresaria quiso dejar una pista? Las dudas aumentaron con las publicaciones que aparecieron después. Wanda Nara mostró una parrilla durante la noche y, posteriormente, publicó una imagen en la que se veía su mano junto a una botella de fernet perteneciente a la producción del cantante.

El episodio tuvo además una confirmación indirecta. L-Gante tomó esa última historia de Instagram y decidió compartirla en sus propias redes. De esta manera, el encuentro entre ambos quedó expuesto públicamente y volvió a poner en primer plano la posibilidad de que exista algo más que una relación estrictamente laboral entre las dos figuras.

¿Hay reconciliación?

Mientras tanto, también apareció otra pregunta alrededor de la reunión: si Martín Migueles estuvo presente durante la visita de Wanda Nara a la casa de L-Gante. Por ahora, ninguno explicó qué motivó el encuentro. Tampoco se confirmó si estuvo relacionado con MasterChef Celebrity o si ambos decidieron verse antes de comenzar a trabajar juntos nuevamente.

La historia también tiene un antecedente en las declaraciones de Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, quien en abril habló sobre la relación entre su hijo y la empresaria en Puro Show. Al ser consultada por la vida sentimental del cantante, respondió: "No sé, no vi, no contesto". Pero al referirse específicamente a Wanda fue más clara: "Entre ellos hay buena relación". Además, descartó que ella lo hubiera utilizado: "No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos". Finalmente, negó que haya sido una mala influencia para su hijo: "No creo. Mala influencia, no".