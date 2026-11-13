La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas se conoció un video que muestra a la conductora enfrentando a los gritos a la actriz en la entrada de la denominada casa de los sueños, en Nordelta. Las imágenes, difundidas en Puro Show, dejaron al descubierto una serie de insultos y amenazas que generaron una enorme repercusión.

En la filmación se escucha a Wanda Nara dirigirse de manera agresiva hacia Eugenia Suárez, con expresiones muy fuertes. “Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, fueron algunas de las frases que quedaron registradas durante el tenso intercambio.

Lejos de tratarse de una discusión privada que quedó sin testigos, el material habría sido grabado por la propia China Suárez, quien buscaba conservar un registro de lo sucedido. La publicación del video permitió conocer con mayor precisión el nivel de hostilidad que alcanzó el enfrentamiento entre ambas mujeres.

De acuerdo con la información difundida por TN, la reacción de Wanda se habría producido después de observar a la actriz conversando con Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. Una fotografía que había publicado Yanina Latorre mostró a Suárez y Migueles sentados en el pasto junto a una de las hijas de Mauro Icardi, una situación que habría provocado el enojo de Nara.

El episodio se enmarca en el escándalo ocurrido el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara y Martín Migueles llegaron al barrio La Isla para buscar a una de las menores. La situación terminó con la presencia de patrulleros y una ambulancia, además de un enfrentamiento que involucró a Mauro Icardi y a su actual pareja.

En paralelo, el conflicto también avanzó en el terreno judicial. Wanda denunció a su expareja por presuntas lesiones contra una de sus hijas. Sin embargo, Mauro Icardi rechazó las acusaciones y presentó su versión ante la Justicia. Su abogado, Francisco Oneto, aseguró que el futbolista aportó material para respaldar su declaración: “Se aportó una cierta cantidad de evidencias, videos y demás”.

La difusión de estas imágenes también reavivó el recuerdo del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez de 2021, cuando la empresaria descubrió el encuentro entre la actriz y el entonces futbolista en un hotel de París. Desde aquel episodio, las protagonistas quedaron enfrentadas y protagonizaron distintos cruces públicos.

Ahora, con este nuevo video, la disputa vuelve a quedar en el centro de la escena. Las amenazas registradas, la participación de Martín Migueles y Mauro Icardi y la presencia de las menores durante algunos de los episodios abren otro capítulo de una pelea familiar que continúa escalando y que todavía tiene cuestiones pendientes de resolución judicial.