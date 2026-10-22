El estreno de ¿Querés ser mi hijo? sumó una pregunta sobre el debut de Wanda Nara en el cine: cuánto dinero habría recibido por su trabajo como protagonista. Mientras la conductora presenta el proyecto que comparte con Agustín Bernasconi, en televisión se difundió una cifra en dólares y una proyección sobre lo que podría ganar con la exhibición.

El dato lo aportó Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda, por América TV. El panelista sostuvo que el pago por la filmación fue de 60 mil dólares y lo presentó como el cachet de la protagonista: “Tengo el cachet. Para hacer película en su rol de protagonista Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película”. La revelación llegó en la misma semana de presentación y estreno del largometraje.

Según esa versión, el monto corresponde a la participación de Wanda Nara en el rodaje que se realizó durante abril y mayo. La producción tuvo locaciones en Uruguay y también en la Argentina. Salwe presentó ese ingreso como la base por la filmación, a la que podría agregarse otra suma ligada al recorrido del largometraje en las salas.

La película llega a los cines del país este jueves 22 de octubre, después de la avant premiere a la que Wanda asistió esta semana. El proyecto la reúne con Bernasconi en su primer protagónico cinematográfico y se suma a su actividad como conductora de MasterChef Celebrity. El estreno abre ahora la etapa de exhibición de ese trabajo.

Al hablar de la posibilidad de una ganancia adicional, Salwe explicó que estaría vinculada con la cantidad de entradas vendidas: “Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas”. El dato se difundió en el ciclo que por estos días conduce Sabrina Rojas, mientras Yanina Latorre se encuentra de vacaciones. Esa segunda cifra fue planteada como una estimación sobre la respuesta del público.

Si se cumpliera la proyección mencionada en el programa, Wanda Nara podría alcanzar un ingreso total de 120 mil dólares por la película. La cuenta reúne los 60 mil informados por la filmación y otros 60 mil que, según Salwe, podría obtener a partir de los tickets. El total posible duplicaría así el cachet que el panelista atribuyó a su trabajo como protagonista.