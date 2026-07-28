La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la conductora utilizó sus redes sociales para lanzar una dura acusación contra el futbolista, a quien responsabilizó por impedir que sus hijas puedan regresar a la Argentina tras el robo que sufrió la familia en su vivienda de Italia.

Según explicó Wanda Nara, durante el asalto ocurrido en la casa de Galliate fueron sustraídos, entre otros objetos, los pasaportes de las dos menores. La empresaria aseguró que inició los trámites para obtener la nueva documentación, pero sostuvo que Mauro Icardi se niega a firmar la autorización necesaria para que las niñas puedan viajar.

A través de una historia publicada en Instagram, la mediática escribió un mensaje en italiano en el que fue contundente contra su expareja. “La única verdad es que un padre, deudor de la manutención, inscripto en el registro de padres incumplidores y con bienes embargados, ahora se niega a firmar los pasaportes de sus hijas, impidiéndoles viajar después del traumático robo sufrido en la casa de Galliate”, expresó.

Insólito posteo de Mauro Icardi contra Wanda

La publicación llegó apenas unas horas después de que se conociera la resolución de la Corte de Apelaciones de Milán en el proceso de divorcio entre ambos. Tras ese fallo, Wanda Nara cuestionó que Mauro Icardi celebrara la decisión judicial mientras, según ella, continúa sin resolver la situación de las menores.

En otro de sus mensajes, la empresaria también hizo referencia al inicio del ciclo escolar y al impacto emocional que, según aseguró, atraviesan sus hijas. “Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, escribió. Además, agregó: “Yo tengo pasaporte, ellas no. Es violento negarles su derecho de volver con su familia”.

Mientras tanto, Mauro Icardi también eligió las redes sociales para responder, aunque sin mencionar directamente a Wanda Nara. El delantero compartió una imagen donde aparece sentado sobre un trono en un tablero de ajedrez y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Insólito posteo de Mauro Icardi contra Wanda

“El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida. O que no te pateen como pasó en el 2024 por un tránsfuga que terminó preso”, escribió el futbolista. En las redes, muchos interpretaron que el destinatario de esa frase sería Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la empresaria, quien también había utilizado una metáfora vinculada al ajedrez días atrás.

Así, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa escalando tanto en los tribunales como en las redes sociales. La disputa por la documentación de sus hijas se convirtió en un nuevo foco de conflicto en medio del proceso de divorcio, mientras ambas partes mantienen un intenso cruce público que sigue sumando nuevos episodios.