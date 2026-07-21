El robo que sufrió Wanda Nara en su propiedad de Milán, mientras sus hijos estaban dentro de la vivienda, sigue generando repercusiones. Luego de que trascendiera el hecho, la conductora rompió el silencio y contó cómo fue la reacción de Mauro Icardi al enterarse de la situación que se vivía en la casa familiar ubicada en la zona del Lago di Como.

La empresaria explicó que el episodio ocurrió mientras los chicos seguían por televisión la final del Mundial 2026. Según detalló, los delincuentes se llevaron ropa, joyas, objetos de valor y documentación, siendo este último punto el que más preocupación le genera por las consecuencias que puede traer.

En LAM, Pepe Ochoa compartió el testimonio que le brindó Wanda Nara sobre el momento de tensión que atravesaron sus hijos. "Se encerraron mis hijos solos cuando empezaron a ver que en la casa había gente que no conocían", fue la frase que transmitió el panelista, reflejando el miedo que vivieron los menores durante el asalto.

Además, el periodista señaló que la conductora considera llamativo lo sucedido debido a que la propiedad cuenta con un sistema de seguridad y custodia permanente. "Tiene custodia allá, por eso le parece muy raro lo que pasó y quiere investigar. No sabe si hay alguien que miró para otro lado y sucedió", explicó Pepe Ochoa, dejando entrever que se buscará esclarecer cómo pudieron ingresar los delincuentes.

En medio de las distintas versiones, en DDM el abogado Mauricio D'Alessandro sostuvo que desde el entorno de Mauro Icardi ponían en duda el relato del robo. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por la propia Wanda Nara, según contó el panelista de América TV.

Mauro Icardi y la mansión de Milán

"Eso que están diciendo es mentira, Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Pidió hablar él con el custodio nuestro", fue la aclaración que hizo Wanda Nara, dejando en claro que el delantero siguió todo el procedimiento a distancia y se involucró desde el primer momento.

Respecto a cómo recibió la noticia, Pepe Ochoa explicó que la conductora fue alertada a través de una llamada del custodio y de una de sus hijas. Mientras tanto, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, también hizo referencia al difícil momento y agradeció públicamente las muestras de cariño y el acompañamiento que recibió de sus amigas tras el episodio.