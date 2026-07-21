Los hijos de Wanda Nara atravesaron una situación aterradora al advertir que tres ladrones encapuchados habían ingresado a la casa de campo de Milán. Mientras seguían la final del Mundial 2026, los menores descubrieron a los desconocidos dentro de la propiedad y debieron refugiarse en un baño junto con los empleados.

Guido Záffora reveló en DDM los detalles que la empresaria le habría contado después del episodio. "Wanda me contó angustiada 'mi mamá estaba ahí, los empleados y los nenes se tuvieron que encerrar en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es muy difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones", expresó el periodista sobre el dramático momento que vivieron.

La reacción de los menores fue inmediata apenas comprendieron que la vivienda estaba siendo asaltada. Según remarcó el panelista, "los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño". Nora Colosimo permaneció con ellos durante el robo y posteriormente se comunicó con Wanda Nara para contarle lo que estaba ocurriendo.

Otro dato que habría sorprendido a los investigadores surgió del análisis de las cámaras de seguridad. "Me dice el detalle que llamó la atención a la policía. Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ven cómo estos hombres encapuchados controlaban y miraban a mis hijos que estaban mirando el partido a los gritos", relató Záffora. La grabación permitiría reconstruir los movimientos de los intrusos dentro de la propiedad.

Wanda Nara estaba en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados con la final cuando recibió el llamado de su madre. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, comunicó en Instagram. Luego llevó tranquilidad sobre el estado de los menores: “Mis hijos están bien a pesar del gran susto”. También explicó su abrupta salida del estadio: “Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”.

Respecto de la investigación, el periodista enumeró los elementos sustraídos y reprodujo la información que recibió de la conductora: "Me dice que la policía está investigando con la ayuda de las cámaras. Ella las entrega. La policía sospecha del entorno. Le robaron: relojes, pasaportes, permisos de viajes y objetos de valor, carteras, bolsos, etc". Las sospechas mencionadas corresponden a la versión relatada en el programa y todavía forman parte de las averiguaciones.