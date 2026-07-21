La China Suárez sorprendió al dedicarle a Mauro Icardi un romántico saludo por el Día del Amigo y definirlo públicamente como su mejor amigo. La actriz celebró la relación y la familia que están construyendo, aunque el momento elegido para publicar el mensaje generó distintas interpretaciones.

La historia de Instagram incluyó una fotografía de la China Suárez y Mauro Icardi mientras compartían un plato de ramen. Los dos aparecieron sonrientes y relajados durante la comida, acompañados por una etiqueta al futbolista y un corazón rojo que reforzó el tono afectuoso de la postal.

“La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo. Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando”, escribió la actriz durante la mañana del 20 de julio.

La publicación adquirió otra dimensión porque apareció pocas horas después de que LAM difundiera una versión sobre Mauro Icardi y Wanda Nara. Según informaron en el programa, el delantero se habría comunicado con su exesposa luego del violento robo ocurrido en la casa de Italia donde estaban los hijos de ambos.

El supuesto contacto habría tenido como objetivo conocer el estado de los chicos y saber cómo atravesaban las consecuencias del episodio. Sin embargo, ni Mauro Icardi ni Wanda Nara confirmaron públicamente que esa conversación hubiera existido. La información se mantuvo, por lo tanto, como una versión difundida por el ciclo de espectáculos.

En medio de esa repercusión, el saludo de la China Suárez fue interpretado por algunos usuarios como una muestra de apoyo hacia su pareja. La actriz no mencionó el robo, el presunto llamado ni a la exesposa del futbolista, pero la cercanía temporal entre ambos hechos provocó que el mensaje trascendiera su intención original por el Día del Amigo.

Hasta el momento, la China Suárez tampoco realizó aclaraciones sobre las lecturas que despertó su publicación. La fotografía junto a Mauro Icardi y la declaración sobre la familia que están formando fueron sus únicas manifestaciones públicas mientras el nombre de Wanda volvía a quedar vinculado al del delantero.