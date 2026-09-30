La competencia de MasterChef Celebrity 2026 volvió a poner a prueba a sus participantes con una noche cargada de desafíos, nervios y mucha exigencia. En esta oportunidad, los famosos tuvieron que enfrentarse a una particular consigna para intentar convencer al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Los 12 concursantes que participaron de esta segunda emisión se encontraron con una prueba que comenzó de una manera inesperada. Al ingresar al estudio, recibieron bloques de hielo que debían romper a fuerza de golpes para descubrir los ingredientes que determinarían parte de la preparación que luego debían presentar ante los chefs.

Después de completar el desafío y preparar sus platos, llegó el momento de la evaluación. Los integrantes del jurado analizaron cada propuesta y determinaron quiénes habían logrado destacarse lo suficiente como para conseguir un lugar en el balcón y quiénes, en cambio, deberían continuar la competencia bajo el delantal gris.

Los participantes que lograron subir al balcón fueron Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt y Hernán Coronel. De esta manera, los seis famosos consiguieron asegurarse la continuidad directa y evitaron quedar comprometidos para las próximas instancias.

Del otro lado quedaron Pachu Peña, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Rocío Robles, Grego Rosello y Marta Fort, quienes recibieron el delantal gris. Ahora deberán mejorar sus presentaciones en los próximos desafíos para evitar quedar expuestos ante una futura gala de eliminación.

Noche picante en MasterChef Celebrity

La segunda jornada llegó después del debut del lunes, cuando otros 12 participantes tuvieron que atravesar una primera prueba frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. En aquella emisión, Nazareno Casero, Luciana Geuna, China Ansa, La Negra Vernaci, Paula Trápani y Edith Hermida fueron quienes subieron al balcón.

En tanto, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Luck Ra y Campi fueron los famosos que recibieron el delantal gris en la primera emisión. Así, MasterChef Celebrity 2026 ya comenzó a marcar quiénes lograron destacarse y quiénes deberán esforzarse para seguir avanzando en el reality de Telefe.