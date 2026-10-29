Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por su vida amorosa tras protagonizar un divertido intercambio con Campi en MasterChef Celebrity. En plena grabación del reality de Telefe, el humorista aprovechó su aparición caracterizado como Jorge, el quinielero, para hacerle una pregunta directa sobre sus planes sentimentales y la posibilidad de volver a casarse.

Todo comenzó cuando el comediante, fiel al estilo descontracturado de su personaje, lanzó una frase que provocó risas en el estudio: “¿Vos nunca un marido como la gente?”. La empresaria no esquivó la consulta y respondió con una referencia a su situación personal, que cambió recientemente después de varios años de matrimonio.

“Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, expresó Wanda Nara, en alusión a la disolución legal de su matrimonio con Mauro Icardi. La respuesta sorprendió a los presentes y abrió la puerta a una nueva pregunta sobre sus planes de pareja.

Lejos de dar por terminado el tema, Campi quiso saber si la conductora estaba dispuesta a celebrar una nueva boda, esta vez junto a Martín Migueles, con quien mantiene una relación sentimental. “¿Vas a casarte de nuevo?”, insistió el humorista, decidido a conocer qué piensa la mediática sobre la posibilidad de dar otro paso importante en su vida privada.

La contestación de Wanda Nara fue breve, aunque dejó espacio para distintas interpretaciones. “No, no sé, voy a esperar un poquito”, respondió. De esta manera, evitó confirmar un compromiso cercano con Martín Migueles, pero tampoco descartó por completo la posibilidad de un futuro casamiento.

Las declaraciones se conocieron pocos días después de que la conductora compartiera en sus historias de Instagram una serie de fotografías íntimas junto al empresario, que cumplió 42 años. En las imágenes, publicadas en blanco y negro, ambos aparecen abrazados, besándose y compartiendo distintos momentos de su intimidad. Para acompañar el saludo, ella escribió “HB” junto a emojis de una torta y un corazón.

Wanda Nara ¿Se casa de nuevo?

El gesto llamó la atención porque Wanda Nara había mantenido cierta reserva sobre su noviazgo con Martín Migueles, pese a las apariciones públicas que alimentaron las versiones sobre la relación. Con el tiempo, las muestras de complicidad se hicieron más frecuentes y el empresario comenzó a aparecer en distintas situaciones vinculadas con la vida cotidiana y familiar de la conductora.

Antes de este intercambio en MasterChef Celebrity, la empresaria también había hablado de la posibilidad de casarse nuevamente y mencionado que Martín Migueles tenía interés en dar ese paso. Incluso había contado que Maxi López, su expareja y padre de sus tres hijos varones, le daba consejos al empresario sobre el matrimonio. Ahora, con su reciente divorcio de Mauro Icardi ya concretado, Wanda eligió no apresurarse y dejó abierta la incógnita sobre lo que vendrá en su historia de amor.