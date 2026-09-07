Oriana Sabatini decidió darle un giro inesperado a su imagen y sorprendió a sus seguidores con una transformación que no pasó desapercibida. Este domingo 6 de septiembre, la artista mostró en sus redes sociales el resultado de su nuevo look y rápidamente generó una enorme cantidad de reacciones.

La cantante dejó atrás una de sus características más reconocibles: su cabello negro. En las fotografías que publicó en Instagram se la pudo ver con una tonalidad rubia muy clara, un cambio que modificó por completo su apariencia y que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

Pero el color no fue la única novedad. Oriana Sabatini también decidió apostar por un corte bob, acompañado por un acabado de textura húmeda que le dio un estilo moderno y diferente. La combinación terminó de completar una imagen muy distinta a la que sus seguidores estaban acostumbrados a ver.

Oriana Sabatini y su repentino cambio

La publicación tuvo una repercusión inmediata. En apenas unas horas, las fotografías de la transformación de Oriana Sabatini acumularon miles de "Me gustas" y comentarios. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvieron los de dos reconocidas figuras del espectáculo y la música.

Uno de ellos fue el de Paulo Dybala, pareja de la artista y padre de su hija, quien reaccionó con sorpresa ante el resultado. "Perdón?", escribió el futbolista junto a un emoji mareado, dejando en claro que el cambio de imagen de Oriana también consiguió impactarlo.

Otra de las famosas que no pudo evitar comentar fue María Becerra. La cantante expresó su asombro en la publicación con un contundente "Queeeeee?", acompañado por varios emojis de fuego. Su reacción rápidamente quedó entre las respuestas más destacadas del posteo.

Oriana Sabatini y su repentino cambio

La renovación estética llegó varios meses después de un momento trascendental para la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nacimiento de Gia, su primera hija. La pequeña cumplió cinco meses el pasado 2 de agosto y sus padres suelen compartir algunos momentos de esta nueva etapa familiar, aunque preservando parte de su intimidad.

En aquella fecha, Oriana Sabatini publicó una tierna fotografía junto a su beba, en la que solo se alcanzaban a observar sus pequeñas piernas mientras ambas disfrutaban de un momento de tranquilidad en medio de la naturaleza. "Felices cinco meses a esta bebota", escribió la artista, antes de completar el mensaje con una profunda declaración: "Si te digo cuánto amo, me quedo corta". Ahora, con su nuevo look rubio y corte bob, volvió a convertirse en el centro de todas las miradas.