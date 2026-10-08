China Ansa había pasado al frente con Rocío Robles para presentar el plato que prepararon juntas en MasterChef Celebrity. La conversación parecía centrada en cómo les había ido como equipo, hasta que Wanda Nara llevó a la participante a una elección incómoda. Su respuesta buscó evitar cualquier conflicto con sus compañeras, pero le dio a la conductora pie para una frase de doble sentido.

Antes de ese momento, La China Ansa también había cocinado con Elizabeth “La Negra” Vernaci. Wanda quiso saber con cuál de las dos había disfrutado más trabajar: Vernaci o Robles. Era una pregunta difícil de responder delante de una de las involucradas, así que la conductora la reformuló con una situación imaginaria todavía más comprometida.

Si tuviera dos salvavidas y debiera elegir a quién rescatar, ¿a cuál de sus compañeras salvaría? China Ansa se negó a dejar a alguna afuera y encontró una salida diplomática: “Las salvo, y me hundo, Wanda”. Con esa respuesta, evitó señalar una preferida, aunque Wanda no pareció convencida.

La frase de Wanda Nara que remitió a la China Suárez

La conductora aprovechó entonces el apodo de la participante y le contestó: “Sos mentirosa. Tenías que ser China para mentir así”. La acusación surgió por la respuesta sobre los salvavidas, pero la referencia a “China” abrió otra lectura en medio de la conocida historia de Wanda Nara con la China Suárez, pareja de su exmarido Mauro Icardi.

Wanda no nombró a Eugenia durante el intercambio. La chicana fue indirecta: vinculó la idea de mentir con el apodo que comparten la actriz y Ansa. Ese doble sentido hizo que una pregunta sobre el trabajo en equipo dejara de tratar únicamente sobre las participantes que estaban frente al jurado.

Enseguida, la conductora reaccionó a sus propias palabras con otra pregunta: “¿Lo dije o lo pensé?”. El comentario sonó como un intento de tomar distancia de lo que acababa de decir, aunque no retiró la frase ni la corrigió. La tensión quedó envuelta en el tono de broma con el que había respondido a Ansa.

Así, una elección hipotética entre Rocío Robles y la Negra Vernaci terminó convertida en un nuevo episodio de la disputa que rodea a Wanda Nara y la China Suárez. Ansa había intentado no incomodar a ninguna compañera; fue la respuesta de la conductora la que cambió el foco de la escena.