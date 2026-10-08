Una tortilla de papas exigió más coordinación de la habitual en la emisión del miércoles 7 de octubre de MasterChef Celebrity. Los famosos cocinaron en parejas y tuvieron que incorporar un arnés a la prueba. Mientras intentaban resolver el plato sin perder el equilibrio, el programa de Wanda Nara también volvía a medirse en el horario nocturno con Otro día Perdido, que va por El Trece.

La consigna permitía preparar la tortilla con o sin relleno, pero cada dupla debía acompañarla con una guarnición capaz de convencer al jurado. La elaboración de una receta conocida se complicó por la forma de trabajar: los participantes tenían que organizarse entre dos y atender, al mismo tiempo, la cocción de su plato.

El arnés los obligaba a turnarse para cocinar desde una posición elevada. También debían cuidar sus movimientos para no chocar con su compañero de estación. Según se vio durante el desafío, a varias parejas les costó mantener el equilibrio mientras avanzaban con la tortilla y la guarnición.

La devolución tenía consecuencias para la competencia. Quienes lograran destacarse buscaban un lugar en el balcón y la posibilidad de disputar las medallas de la semana en el siguiente programa. Para los demás, la prueba podía significar el paso por la noche de última chance, antes de una nueva gala de eliminación.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el miércoles 7 de octubre

En medio de esa gala, MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 12,3 puntos de rating a las 22:34. Esa fue la marca más alta informada para la emisión; se trata de un registro puntual y no del promedio de toda la noche. El reality de Telefe volvió a liderar la audiencia nocturna.

Más tarde, durante las devoluciones del jurado, la medición osciló entre 10,9 y 11,5 puntos. Esos valores corresponden al tramo comprendido entre las 22:53 y las 23:03, cuando los participantes conocían la evaluación de sus tortillas.

El Trece quedó por detrás de MasterChef Celebrity en la audiencia nocturna, aunque no se cuenta con una cifra del canal para esa misma franja. Por eso, los datos permiten señalar el liderazgo de Telefe y el pico que alcanzó la gala, pero no calcular cuántos puntos de ventaja obtuvo sobre su competidor.