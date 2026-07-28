Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un explosivo descargo dirigido a Mauro Icardi. La empresaria aprovechó sus historias de Instagram para cuestionar públicamente al futbolista y reclamarle por cuestiones vinculadas a sus hijas, en medio de una nueva escalada del conflicto que mantienen desde hace meses.

El mensaje apareció pocas horas después del cumpleaños de Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña. La actriz regresó a la Argentina luego de haber pasado varios días en Italia junto a Mauro Icardi, y compartió en sus redes sociales imágenes del emotivo reencuentro con el pequeño para celebrar una fecha tan especial.

Fue en ese contexto cuando Wanda Nara publicó un texto cargado de ironía y enojo. "Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", escribió la conductora, apuntando directamente contra su expareja.

Wanda Nara vs Mauro Icardi, capitulo 1000

La empresaria también hizo referencia a la situación económica y aseguró que es ella quien sostiene a la familia. "Rey, tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?", expresó, dejando en evidencia su malestar por el presunto incumplimiento de Mauro Icardi.

Lejos de bajar el tono, Wanda Nara cerró su descargo con otra frase contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos", lanzó, en una publicación que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Wanda Nara vs Mauro Icardi, capitulo 1000

Mientras tanto, la China Suárez mostró en Instagram cómo sorprendió a Amancio Vicuña durante los festejos por su cumpleaños. La actriz había viajado previamente a Italia junto a Mauro Icardi, en un viaje relacionado tanto con compromisos personales como con la compleja situación judicial que el delantero mantiene con Wanda Nara.

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma así un nuevo episodio que vuelve a instalar la polémica. Entre reclamos por la manutención, trámites pendientes y fuertes cruces públicos, la disputa continúa desarrollándose tanto en los tribunales como en las redes sociales, mientras cada movimiento de los protagonistas sigue generando enorme repercusión.